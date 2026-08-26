Estudo da Universidade de Sydney associa duração do sono ao envelhecimento biológico

A velocidade com que o corpo envelhece biologicamente está diretamente ligada à quantidade de horas de sono por noite. Para retardar esse processo, o intervalo ideal situa-se entre 6,4 e 7,8 horas. Tanto a privação quanto o excesso de sono estão associados à aceleração do envelhecimento orgânico.
Um estudo conduzido pela Universidade de Sydney analisou dados de mais de 160 mil voluntários, com idades compreendidas entre 30 e 80 anos. Os pesquisadores observaram que indivíduos que dormem menos de seis horas ou mais de oito horas apresentam taxas de envelhecimento biológico mais elevadas do que aqueles que mantêm a média de sete horas de sono.
O desequilíbrio no regime de descanso não afeta apenas a idade biológica, mas compromete a saúde sistêmica. O sono insuficiente crônico ou a hipersônia (sono excessivo) estão vinculados a um risco aumentado de:
A manutenção do sono dentro da faixa de 6,4 a 7,8 horas pode atuar como um fator de preservação da saúde e mitigação das alterações degenerativas ligadas à idade.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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