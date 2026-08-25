Médicos orientam sobre prazos para buscar reprodução assistida

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Saúde

Idade e Fertilidade: O Limite Biológico da Maternidade

O adiamento da maternidade para priorizar a educação e a carreira tornou-se comum, com a idade média da primeira gestação em grandes centros urbanos aproximando-se dos 30 anos. No entanto, a biologia reprodutiva não acompanha necessariamente as conquistas sociais.

Женщина на приеме у гинеколога
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина на приеме у гинеколога

De acordo com a Dra. Elena Shustikova, candidata em ciências médicas e obstetra-ginecologista do Hospital Clínico F. I. Inozemtseva, o período ideal para a primeira gravidez ocorre entre os 20 e 30 anos. Nesta fase, a reserva ovariana é máxima e os riscos de complicações genéticas são reduzidos.

Com o avanço da idade, ocorre a exaustão gradual da reserva ovariana. A Dra. Olga Nesterova, também obstetra-ginecologista, alertou à Pravda. Ru que, embora a medicina tenha evoluído, existem limites biológicos que não podem ser ignorados.

Quando procurar ajuda especializada

A recomendação médica é que mulheres com mais de 35 anos procurem um especialista em reprodução assistida caso não ocorra a concepção em até seis meses de tentativas regulares sem o uso de métodos contraceptivos. Para mulheres mais jovens, esse prazo costuma ser de um ano.

A queda na fertilidade após os 35 anos não se limita à quantidade de óvulos, mas também à sua qualidade, devido ao acúmulo natural de erros genéticos. Apesar de tecnologias como o NIPT (Teste Pré-Natal Não Invasivo), a preparação prévia permanece essencial para a saúde do feto.

Planejamento Reprodutivo e Saúde

A preparação para a gestação envolve a avaliação de ambos os parceiros, visto que a fertilidade masculina também declina com a idade, afetando a qualidade do sêmen. As orientações gerais incluem:

  • Controle do peso corporal;
  • Higiene do sono;
  • Suplementação de micronutrientes, como iodo e ácido fólico, sob prescrição médica;
  • Cessação do tabagismo e do consumo de álcool.
Conceito Descrição Como é avaliado
Reserva Ovariana Quantidade de óvulos remanescentes nos ovários Exame de hormônio antimülleriano (AMH) e ultrassom de folículos antrais

Sobre a idade avançada (40+), os especialistas esclarecem que a idade, por si só, não é indicação automática para cesariana. A via de parto é determinada pelas condições clínicas da mãe e do feto.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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