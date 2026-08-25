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Especialistas orientam conduta correta durante crises de pressão alta

Saúde

Os riscos da redução abrupta da pressão arterial

Um pico repentino de pressão arterial gera ansiedade, mas a tentativa de reduzi-lo imediatamente com doses excessivas de medicamentos pode ter consequências graves. O uso descontrolado de fármacos causa um efeito cumulativo que pode derrubar os índices pressóricos para níveis críticos, comprometendo o fluxo sanguíneo para o cérebro e o coração.

Измерение артериального давления
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Измерение артериального давления

A queda brusca da pressão é tão perigosa quanto a própria hipertensão, pois o organismo não consegue se adaptar rapidamente a oscilações extremas.

O perigo do "coquetel" medicamentoso

Durante crises hipertensivas ou momentos de forte estresse, é comum que pacientes cometam o erro de ingerir vários anti-hipertensivos diferentes em um curto intervalo de tempo. O medo de números altos no esfigmomanômetro leva à ingestão sucessiva de comprimidos sem aguardar o tempo de ação da primeira dose.

Isso gera um efeito aditivo: a ação dos fármacos se soma, provocando um colapso da pressão. Esse estado de hipotensão pode causar fraqueza intensa, tonturas e desmaios.

"A queda brusca da pressão devido à superdosagem de medicamentos representa uma carga grave para os vasos. O organismo, habituado a níveis elevados, pode reagir a essa queda com a interrupção do suprimento sanguíneo para órgãos vitais", afirma o cardiologista Valeriy Klimov.

Outro ponto crítico é a incompatibilidade entre certas substâncias. Combinar medicamentos sem um esquema rigoroso pode resultar em efeitos colaterais imprevistos. É fundamental compreender que muitos fármacos modernos atuam de forma gradual; a ausência de resultado imediato nos primeiros 15 minutos não significa que o remédio seja ineficaz.

Conduta durante a crise hipertensiva

Oscilações frequentes de pressão ao longo do dia exigem investigação médica detalhada para identificar a causa real, que pode variar entre estresse, disfunções renais ou problemas vasculares. O monitoramento constante permite o ajuste da terapia e evita emergências.

"Em caso de crise hipertensiva, o algoritmo deve ser preciso: tomar apenas um medicamento adicional, conforme a recomendação médica para emergências, e manter repouso. Não se deve tentar normalizar a pressão em apenas meia hora", explica a clínica geral Elena Morozova.

A importância da continuidade do tratamento

A estabilidade do paciente hipertenso depende da disciplina. Um erro frequente é a interrupção da medicação diária assim que os valores no aparelho retornam ao normal. O abandono da terapia após a melhora dos sintomas inevitavelmente leva a novos ciclos da doença, pois a hipertensão crônica exige controle contínuo para manter o tônus vascular.

"A regularidade é a base da segurança. Somente o efeito cumulativo dos medicamentos prescritos cria uma barreira de proteção para o coração e os vasos, reduzindo o risco de complicações súbitas", afirma a terapeuta Anna Kuznetsova.

Mudanças dietéticas podem auxiliar a terapia principal, ajudando o corpo a lidar com as cargas vasculares de forma natural, mas nunca devem substituir o tratamento medicamentoso prescrito.

Ação do Paciente Consequência
Ingestão de vários comprimidos simultâneos Queda brusca da pressão (hipotensão)
Interrupção do remédio ao atingir a norma Risco iminente de nova crise hipertensiva
Uso de fármacos incompatíveis Carga tóxica e efeitos colaterais

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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