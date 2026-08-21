Especialistas alertam para risco de cegueira em diabéticos que fumam

Diabetes e a Risco de Cegueira: O Impacto do Tabagismo na Retinopatia

A retinopatia diabética é atualmente a principal causa evitável de cegueira no mundo. Esta patologia, que afeta os vasos sanguíneos da retina, manifesta-se em aproximadamente um terço dos pacientes com distúrbios no metabolismo de carboidratos.

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Embora a hereditariedade e o tempo de convivência com a doença influenciem a progressão da patologia, o estilo de vida é determinante para a preservação da visão. Entre os fatores de risco, o uso de tabaco é apontado como um dos mais prejudiciais para quem convive com o diabetes.

Como o tabaco danifica a visão

O perigo principal não reside apenas na nicotina, mas nos produtos tóxicos resultantes da combustão do tabaco. A fumaça contém milhares de compostos que desencadeiam estresse oxidativo e comprometem gravemente o suprimento sanguíneo dos tecidos oculares.

Segundo o professor Igor Loskutov, pacientes fumantes apresentam uma probabilidade significativamente maior de desenvolver complicações visuais graves. A endocrinologista Ekaterina Orlova explica que o ato de fumar no contexto do diabetes "bloqueia literalmente a nutrição dos microvasos do olho", o que pode acelerar os processos degenerativos em diversas vezes.

Estratégias de redução de danos

Para pacientes com dependência severa que não conseguem interromper o hábito imediatamente, alguns oftalmologistas consideram a redução de danos. A transição para sistemas de aquecimento de tabaco sem fumaça visa excluir a inalação da maioria das resinas e toxinas presentes na combustão. O professor Loskutov observa que a recomendação proibitiva isolada nem sempre resolve a dependência, tornando a estratégia intermediária uma via para reduzir riscos imediatos.

Prevenção e Diagnóstico Precoce

A preservação da visão depende da atuação conjunta entre endocrinologistas e oculistas. Alterações na percepção visual ou a presença de "pontos flutuantes" (moscas volantes) diante dos olhos exigem exames imediatos. O diagnóstico precoce permite intervir antes que as alterações vasculares se tornem irreversíveis.

Além do acompanhamento médico, a higiene vascular é fundamental, incluindo:

Controle rigoroso da pressão arterial;

Prática regular de atividade física;

Exames de fundo de olho periódicos (recomendados de uma a duas vezes por ano, mesmo sem sintomas).

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.