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Estudo com camundongos indica que proteína TIMP2 recupera funções cognitivas

Saúde

A proteína TIMP2 pode restaurar a função da microglia — as células imunológicas do cérebro — e melhorar a memória em camundongos idosos. O estudo, publicado na revista Nature Neuroscience, indica que a proteína regula a atividade dessas células, mas os resultados são preliminares e limitados a modelos animais.

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O papel da microglia no envelhecimento

A microglia atua como o sistema de defesa residente do sistema nervoso central. Sua função principal é manter a saúde cerebral, removendo neurônios danificados e elementos sinápticos obsoletos. Com o avanço da idade, a atividade da microglia declina, processo que pesquisadores associam à deterioração das funções cognitivas e ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

A intervenção com TIMP2

O estudo investigou o impacto do inibidor tecidual de metaloproteinases 2 (TIMP2) sobre a redução da atividade microglial relacionada à idade. Embora a proteína não fosse anteriormente considerada um fator de rejuvenescimento cerebral, os experimentos em camundongos mostraram que a sua administração resultou em:

  • Restauração da atividade funcional da microglia;
  • Melhora nos índices de memória;
  • Recuperação de funções cognitivas em animais idosos.

Potencial terapêutico e limitações

Os autores sugerem que a TIMP2 pode servir como um alvo para o desenvolvimento de terapias contra doenças neurodegenerativas, como as doenças de Alzheimer e Parkinson. No entanto, há uma limitação decisiva: a pesquisa foi realizada exclusivamente em camundongos. Os mecanismos biológicos de roedores nem sempre se replicam em seres humanos.

Até o momento, a TIMP2 permanece como um objeto de estudo pré-clínico. Não existem ensaios clínicos em humanos, e a eficácia ou segurança da proteína para pessoas ainda não foi estabelecida. As próximas etapas da pesquisa preveem a testagem em humanos e a análise de outros impactos na atividade cerebral.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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