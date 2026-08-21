Análise revela reestruturação do sistema imune em supercentenários

A análise de sangue de pessoas com idades entre 70 e 119 anos revelou uma associação entre longevidade extrema e o aumento da proporção de raros linfócitos T CD4 citotóxicos. O estudo, publicado na revista Cell Reports, mostra que o sistema imunário de supercentenários passa por uma reestruturação específica; no entanto, a pesquisa não prova que esse mecanismo seja o que permite que as pessoas vivam até 110 anos.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кровь в кровеносном сосуде

O que mostrou a análise dos linfócitos

Pesquisadores da Universidade de Osaka e do instituto RIKEN realizaram uma análise comparativa de 43.584 células do sangue periférico de 28 voluntários. Os participantes foram divididos em três faixas etárias: 70 a 90 anos, centenários e supercentenários (mais de 110 anos). Os cientistas examinaram a atividade gênica, proteínas de superfície e receptores dos linfócitos T.

A principal diferença foi o acúmulo de um tipo raro de células — CD4 CTL. Em condições normais, os linfócitos CD4 atuam como "auxiliares", coordenando a resposta imune, enquanto a destruição de células infectadas cabe aos linfócitos CD8. As células CD4 CTL combinam ambas as funções: mantêm o marcador CD4, mas produzem moléculas capazes de danificar outras células.

A proporção dessas células cresceu de forma consistente com a idade: no grupo de 70 a 90 anos, foi de 4%; entre centenários, 9,6%; e entre supercentenários, 17,6%. Os autores observam, porém, que a tendência é geral: um dos participantes com menos de 100 anos apresentou valores superiores aos de alguns supercentenários.

"Os linfócitos T são os principais 'soldados' da imunidade. O fato de que, em pessoas de idade extrema, aumenta a proporção de células capazes de destruição direta de alvos pode indicar uma tentativa do organismo de compensar o desgaste geral do sistema imunológico por meio do aumento da agressividade de elos individuais", enfatizou o biofísico Alexey Kornilov.

Mecanismo de reestruturação das células

A análise mostrou que as células CD4 CTL não aparecem instantaneamente, mas passam por estágios sequenciais de diferenciação. Primeiro, as células perdem a proteína de superfície CD27, depois a CD28. Os pesquisadores identificaram um estado intermediário (CD27- CD28+) que, pela atividade gênica, situa-se entre o auxiliar comum e a célula citotóxica madura.

Importante: essas células não apresentavam sinais de exaustão, típicos do envelhecimento imunológico. Elas formavam grandes clones — populações originadas de uma única célula inicial. Em média, o maior clone ocupava 33,3% de todas as células CD4 CTL, o que sugere uma exposição prolongada a antígenos específicos.

Conexão com marcadores oncológicos

Os cientistas compararam os receptores dos maiores clones dos supercentenários com um enorme banco de dados. Para 617 sequências, foram encontradas correspondências, sendo 32 idênticas a receptores detectados em pacientes com câncer de pulmão, mama e fígado.

Isso não significa que as células "tratavam" o câncer. Contudo, nenhum dos participantes com mais de 100 anos tinha histórico desses tipos de tumores. Os autores supõem que as células CD4 CTL poderiam reagir a alterações patológicas nos tecidos antes que se tornassem uma doença clinicamente significativa.

Indicador Resultado em supercentenários Proporção de CD4 CTL 17,6% (contra 4% em pessoas de 70-90 anos) Estrutura dos clones Grandes clones individuais (até 53,8%) Funcionalidade Capacidade de alterar o perfil de citocinas

A tabela demonstra o deslocamento quantitativo e qualitativo na composição das células imunológicas ao se atingir a idade extrema.

Limitações e riscos

Os pesquisadores alertam para o caráter "duplo" desse processo. O excesso de CD4 CTL pode ser útil para a vigilância de tumores, mas, em outras condições, contribui para o desenvolvimento de doenças autoimunes e patologias cardiovasculares devido à inflamação excessiva.

A principal limitação do trabalho é o método de análise: os cientistas estudaram apenas células do sangue. Sem a investigação de tecidos específicos, não é possível determinar com precisão quais antígenos eram reconhecidos pelos linfócitos e onde exatamente eles atuavam.

O estudo mostra que o sistema imunológico na velhice profunda não apenas se degrada, mas se reestrutura, criando grupos especializados de células para combater patologias. No entanto, para entender se isso é causa da longevidade ou sua consequência, serão necessárias pesquisas em amostras mais amplas e análise de tecidos. Fonte primária do estudo.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.