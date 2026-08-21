Análise revela reestruturação do sistema imune em supercentenários

A análise de sangue de pessoas com idades entre 70 e 119 anos revelou uma associação entre longevidade extrema e o aumento da proporção de raros linfócitos T CD4 citotóxicos. O estudo, publicado na revista Cell Reports, mostra que o sistema imunário de supercentenários passa por uma reestruturação específica; no entanto, a pesquisa não prova que esse mecanismo seja o que permite que as pessoas vivam até 110 anos.
Pesquisadores da Universidade de Osaka e do instituto RIKEN realizaram uma análise comparativa de 43.584 células do sangue periférico de 28 voluntários. Os participantes foram divididos em três faixas etárias: 70 a 90 anos, centenários e supercentenários (mais de 110 anos). Os cientistas examinaram a atividade gênica, proteínas de superfície e receptores dos linfócitos T.
A principal diferença foi o acúmulo de um tipo raro de células — CD4 CTL. Em condições normais, os linfócitos CD4 atuam como "auxiliares", coordenando a resposta imune, enquanto a destruição de células infectadas cabe aos linfócitos CD8. As células CD4 CTL combinam ambas as funções: mantêm o marcador CD4, mas produzem moléculas capazes de danificar outras células.
A proporção dessas células cresceu de forma consistente com a idade: no grupo de 70 a 90 anos, foi de 4%; entre centenários, 9,6%; e entre supercentenários, 17,6%. Os autores observam, porém, que a tendência é geral: um dos participantes com menos de 100 anos apresentou valores superiores aos de alguns supercentenários.
"Os linfócitos T são os principais 'soldados' da imunidade. O fato de que, em pessoas de idade extrema, aumenta a proporção de células capazes de destruição direta de alvos pode indicar uma tentativa do organismo de compensar o desgaste geral do sistema imunológico por meio do aumento da agressividade de elos individuais", enfatizou o biofísico Alexey Kornilov.
A análise mostrou que as células CD4 CTL não aparecem instantaneamente, mas passam por estágios sequenciais de diferenciação. Primeiro, as células perdem a proteína de superfície CD27, depois a CD28. Os pesquisadores identificaram um estado intermediário (CD27- CD28+) que, pela atividade gênica, situa-se entre o auxiliar comum e a célula citotóxica madura.
Importante: essas células não apresentavam sinais de exaustão, típicos do envelhecimento imunológico. Elas formavam grandes clones — populações originadas de uma única célula inicial. Em média, o maior clone ocupava 33,3% de todas as células CD4 CTL, o que sugere uma exposição prolongada a antígenos específicos.
Os cientistas compararam os receptores dos maiores clones dos supercentenários com um enorme banco de dados. Para 617 sequências, foram encontradas correspondências, sendo 32 idênticas a receptores detectados em pacientes com câncer de pulmão, mama e fígado.
Isso não significa que as células "tratavam" o câncer. Contudo, nenhum dos participantes com mais de 100 anos tinha histórico desses tipos de tumores. Os autores supõem que as células CD4 CTL poderiam reagir a alterações patológicas nos tecidos antes que se tornassem uma doença clinicamente significativa.
|Indicador
|Resultado em supercentenários
|Proporção de CD4 CTL
|17,6% (contra 4% em pessoas de 70-90 anos)
|Estrutura dos clones
|Grandes clones individuais (até 53,8%)
|Funcionalidade
|Capacidade de alterar o perfil de citocinas
A tabela demonstra o deslocamento quantitativo e qualitativo na composição das células imunológicas ao se atingir a idade extrema.
Os pesquisadores alertam para o caráter "duplo" desse processo. O excesso de CD4 CTL pode ser útil para a vigilância de tumores, mas, em outras condições, contribui para o desenvolvimento de doenças autoimunes e patologias cardiovasculares devido à inflamação excessiva.
A principal limitação do trabalho é o método de análise: os cientistas estudaram apenas células do sangue. Sem a investigação de tecidos específicos, não é possível determinar com precisão quais antígenos eram reconhecidos pelos linfócitos e onde exatamente eles atuavam.
O estudo mostra que o sistema imunológico na velhice profunda não apenas se degrada, mas se reestrutura, criando grupos especializados de células para combater patologias. No entanto, para entender se isso é causa da longevidade ou sua consequência, serão necessárias pesquisas em amostras mais amplas e análise de tecidos. Fonte primária do estudo.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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