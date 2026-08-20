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Biólogos descobrem estrutura imunológica estratégica dentro do crânio

Saúde

Biólogos da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, identificaram uma estrutura imunológica anteriormente desconhecida dentro do crânio. Segundo dados preliminares publicados na revista Nature, essa formação atua como um posto de defesa estratégico para o cérebro.

Футуристический мозг
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Футуристический мозг

A descoberta do nicho imunológico craniano

A equipe liderada por Jonathan Kipnis identificou, na medula óssea do crânio de camundongos, formações linfoides especializadas que servem como centros de resposta imune. Até então, acreditava-se que tais estruturas não existissem nessa região.

Utilizando proteínas fluorescentes rastreadoras, os cientistas observaram que moléculas viajam dos neurônios para a medula óssea do crânio através de canais microscópicos na dura-máter. Isso demonstra que o crânio não é apenas um suporte rígido, mas um "nicho imunológico" que troca informações com o sistema nervoso central.

Vladimir Kapustin, médico oncologista: "Descobertas como esta são etapas fundamentais para entender como o organismo reconhece processos tumorais precocemente. Se a hipótese de estruturas análogas em humanos for confirmada, poderemos mudar a abordagem da imunoterapia para formas agressivas de câncer cerebral".

Funcionamento e impacto em tumores

Essas estruturas assemelham-se aos centros germinativos dos linfonodos, onde ocorre a ativação e proliferação de células B. A localização próxima ao cérebro permite que o sistema imune reaja a ameaças sem depender exclusivamente de recursos de partes distantes do corpo.

Etapa do Processo Característica
Ativação Primária Células B virgens penetram na estrutura
Proliferação Multiplicação intensa de células imunes
Preparação Instruções para identificação de patógenos

Em modelos de camundongos com glioma, os pesquisadores utilizaram hidrogel para manipular a atividade dessas estruturas. O grupo com a função imune do crânio suprimida apresentou crescimento tumoral mais agressivo, enquanto a estimulação dessas zonas aumentou as taxas de sobrevivência.

Aleksey Ryabtsev, farmacologista clínico: "A intervenção local via couro cabeludo é uma estratégia potencialmente menos invasiva. Contudo, é crucial estudar os riscos de reações sistêmicas e possíveis efeitos colaterais ao estimular zonas imunes em uma área tão sensível".

Limitações e Perspectivas

O estudo foi realizado exclusivamente com camundongos. Embora tenham sido detectadas células T foliculares na medula óssea craniana humana, a aplicação desses dados em métodos clínicos para pacientes exige ensaios controlados em larga escala. A descoberta é fundamental para a neuroimunologia, mas não constitui, no momento, um tratamento disponível para o câncer.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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