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Nova técnica mapeia impulsos cardíacos para detectar riscos de parada súbita

Saúde

Mapeamento elétrico do miocárdio: nova técnica busca detectar riscos de parada cardíaca

Pesquisadores da Universidade da Califórnia desenvolveram um método para visualizar impulsos elétricos no músculo cardíaco, capaz de identificar anomalias de condução que passam despercebidas no eletrocardiograma (ECG) convencional. O estudo foi publicado na revista Nature Biomedical Engineering.

Сердце
Photo: freepik.com is licensed under Public domain
Сердце

Atualmente, a tecnologia encontra-se em estágio de desenvolvimento científico e não é uma ferramenta clínica disponível para uso em pacientes.

Limitações do ECG convencional

O ECG padrão registra a atividade elétrica total do coração por meio de eletrodos posicionados na superfície do corpo. Embora seja eficaz para diagnosticar diversos distúrbios do ritmo, esse método nem sempre detecta desvios locais e espacialmente limitados na condução do impulso pelo miocárdio. Essas falhas localizadas podem atuar como substratos para arritmias fatais.

Diferencial da nova metodologia

A técnica desenvolvida permite a visualização das ondas elétricas diretamente no tecido do músculo cardíaco com maior resolução espacial. Isso possibilita a identificação de áreas com condução lenta ou caótica (substratos aritmogênicos) que permanecem invisíveis nos exames de rotina.

Impacto potencial e contexto global

A parada cardíaca súbita é uma das principais causas de mortalidade mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças cardiovasculares causam cerca de 15 milhões de mortes anualmente, com uma parcela significativa decorrente de paradas súbitas. Frequentemente, os pacientes não apresentam doenças cardíacas diagnosticadas até o primeiro episódio fatal.

Se a tecnologia for validada e adaptada para a prática clínica, poderá permitir a identificação de grupos de risco entre indivíduos considerados saudáveis por diagnósticos padrão. Contudo, essa possibilidade permanece como uma hipótese científica e não como um resultado confirmado.

Lacunas e a distância até a clínica

Diversos pontos críticos ainda não foram esclarecidos. O estudo não detalha a sensibilidade e a especificidade da técnica, nem o tamanho da amostra utilizada. Além disso, não foi especificado se a validação ocorreu em corações isolados, modelos animais ou humanos, nem se a detecção precoce dessas anomalias reduz a frequência real de paradas cardíacas.

Para que a metodologia chegue aos hospitais, são necessários estudos em populações humanas que comprovem seu valor prognóstico, reprodutibilidade e impacto nos desfechos clínicos. No momento, a técnica restringe-se a pesquisas laboratoriais e pré-clínicas.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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