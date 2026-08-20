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Atividade física vigorosa e curta reduz risco de 13 tipos de câncer

Saúde

Atividade física intensa e curta reduz risco de 13 tipos de câncer

Curtos períodos de atividade física vigorosa integrados à rotina diária — como subir escadas ou caminhar rapidamente até um ponto de transporte — podem fortalecer significativamente a saúde. De acordo com dados publicados no JAMA Oncology, apenas 4 a 5 minutos diários de movimentos energéticos reduzem a probabilidade de desenvolver 13 tipos de câncer em 17% a 30%.

Девушка ходит по дорожке
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O estudo destaca a eficácia contra tumores nos pulmões, fígado, rins e estômago. Para ativar os mecanismos de defesa do organismo, é necessário atingir um estado de leve falta de ar, momento em que a frequência cardíaca aumenta e o metabolismo é acelerado.

O conceito de VILPA e a intensidade do movimento

O Dr. Mikhail Koryakin ressalta que o benefício não advém do movimento simples, mas de sua intensidade. Observações realizadas com 22 mil pessoas demonstraram a eficácia da VILPA (atividade física incidental vigorosa). Segundo Koryakin, o ritmo ideal é aquele de quem "está ligeiramente atrasado para um ônibus, trem ou teatro".

Esse nível de esforço ativa células imunológicas que identificam e destroem focos tumorais potenciais com maior eficiência. O oncologista Vladimir Kapustin explica que a atividade física regular altera a composição bioquímica do sangue, criando um ambiente desfavorável ao crescimento de células atípicas.

O papel dos miocinas na proteção celular

O mecanismo de defesa reside na função dos músculos como órgãos endócrinos. Durante a contração intensa, as fibras musculares liberam miocinas, proteínas de sinalização que entram na corrente sanguínea:

  • Interleucina-6: ativa as células NK (Natural Killer) do sistema imunológico.
  • Irisina: inibe a migração de estruturas malignas.
  • Decorina e SPARC: retardam o desenvolvimento de tumores na mama e no intestino, bloqueando o suprimento sanguíneo para as neoplasias.

Essas substâncias auxiliam na redução da inflamação sistêmica e melhoram a sensibilidade à insulina. Substituir 15 minutos de sedentarismo por uma subida ativa de escadas dispara essa cascata bioquímica, transformando a arquitetura urbana em uma ferramenta de prevenção.

É fundamental ressaltar que a prevenção do câncer através do movimento não oferece garantia absoluta, mas representa uma redução estatisticamente significativa dos riscos.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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