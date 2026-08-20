Especialistas detalham métodos físicos para interromper ciclos de pânico

Como controlar crises de ansiedade: técnicas de aterramento físico

Ataques de pânico costumam ser acompanhados por sensações de asfixia, tremores e uma percepção alarmante de perda de controle sobre a realidade. Para mitigar esses episódios, especialistas recomendam métodos de aterramento físico (grounding), que deslocam o foco mental do medo para sensações corporais concretas no momento presente.

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Apoio físico e choque térmico

Durante o pico da ansiedade, é fundamental recuperar a sensação de estabilidade. Uma estratégia consiste em sentar-se com as solas dos pés firmemente pressionadas contra o chão, transferindo todo o peso para os calcanhares. Apoiar as costas em uma parede ou cadeira também envia sinais de segurança ao cérebro através do contato tátil com superfícies rígidas.

A psicóloga Nadezhda Osipova explica que desviar a atenção para estímulos físicos interrompe o ciclo de pânico. Segundo a especialista, aplicar água fria nos pulsos ou atrás das orelhas provoca uma reação imediata do sistema nervoso vegetativo, auxiliando na redução do estresse agudo. Caso não haja água disponível, é possível focar na sensação do ar ao soprar a parte externa da mão, concentrando-se exclusivamente na temperatura e no movimento do vento.

O risco da respiração profunda e o ritmo correto

Um erro comum durante crises de pânico é tentar inspirar a maior quantidade de ar possível. Respirações profundas e bruscas podem levar à hiperventilação, o que intensifica a tontura e o medo. A orientação é priorizar a exalação.

A técnica recomendada segue a proporção: inspirar em dois tempos e expirar em quatro. Esse ritmo ajuda a normalizar os níveis de dióxido de carbono no sangue. A exalação pode ser feita com esforço, como se estivesse apagando a chama de uma vela lentamente, o que cria a resistência necessária para acalmar a frequência cardíaca.

Método "5-4-3-2-1" para a consciência

Esta técnica de fixação sensorial visa retirar a pessoa do estado de pânico e reintegrá-la ao mundo real através da observação detalhada do ambiente. O processo consiste em identificar:

5 objetos que você consegue ver;

objetos que você consegue ver; 4 sensações táteis;

sensações táteis; 3 sons distintos;

sons distintos; 2 cheiros;

cheiros; 1 sabor (se possível).

A Dra. Elena Morozova, médica generalista, afirma que, ao ocupar o cérebro com a análise de dados externos — como a contagem de sons ou a descrição de texturas —, restam menos recursos cognitivos para manter o impulso da ansiedade.

Técnica de Autoajuda Efeito Esperado Apoio nos calcanhares e costas Recuperação da sensação de segurança física Água fria na pele Interrupção do pânico via sistema nervoso vegetativo Exalação prolongada Prevenção de hiperventilação e redução do pulso Técnica "5-4-3-2-1" Desvio cognitivo da ansiedade interna

Quando buscar ajuda profissional

Embora as técnicas de aterramento controlem os sintomas, elas não tratam a causa do transtorno de pânico. É indispensável procurar um psicoterapeuta se as crises ocorrerem mais de duas vezes por mês ou se levarem a mudanças no estilo de vida, como evitar transportes públicos ou locais lotados.

A médica terapeuta Anna Kuznetsova ressalta que ataques de pânico podem mascarar estados depressivos profundos ou estresse crônico. Ela menciona que mudanças simples, como optar por escadas em vez de elevadores, podem integrar uma terapia complexa para melhorar o humor geral.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.