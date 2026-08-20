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Estudo associa baixa massa muscular a maior risco de hipertensão

Saúde

Baixa massa muscular associada a maior risco de hipertensão arterial

Um estudo observacional realizado com aproximadamente 347 mil participantes dos Estados Unidos, China, Reino Unido e outros países indicou que a baixa massa muscular está relacionada a um risco elevado de desenvolvimento de hipertensão arterial. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores analisaram dados de peso, altura, nível de atividade física e a condição do sistema muscular dos envolvidos.

Измерение артериального давления
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Измерение артериального давления

O impacto da sarcopenia no metabolismo

A sarcopenia caracteriza-se pela perda progressiva de massa e força muscular, geralmente associada ao envelhecimento, o que compromete o metabolismo. Os autores do estudo sugerem que a redução do volume muscular prejudica a absorção de glicose e lipídios, criando condições favoráveis para a elevação persistente da pressão arterial.

Embora essa condição seja mais frequente em idosos, a pesquisa incluiu diferentes faixas etárias para observar a prevalência do fenômeno.

Prevenção e limites da evidência

A prática regular de atividades físicas, especialmente exercícios de resistência e com pesos, auxilia na manutenção do tecido muscular. De acordo com os pesquisadores, essa estratégia pode atuar como um elemento de prevenção contra a hipertensão, sendo particularmente relevante para a população mais velha.

É fundamental observar que o estudo demonstra uma correlação, e não uma relação de causa e efeito. Pesquisas adicionais serão necessárias para confirmar se a perda de massa muscular influencia diretamente o surgimento da hipertensão.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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