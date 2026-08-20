Estudo do The Journal of Physiology analisa efeito do estresse no sangue

O impacto do estresse psicológico no organismo vai além da sensação subjetiva; ele altera a biofísica do sangue em poucos minutos. Um estudo publicado no The Journal of Physiology demonstra que a pressão mental modifica a estrutura de coagulação sanguínea, embora não altere a viscosidade geral do fluido.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в стрессе

O mecanismo biológico do estresse

A relação entre tensão nervosa crônica e doenças cardiovasculares é conhecida, mas os processos exatos permaneciam incertos. Anteriormente, acreditava-se que o estresse causava inflamações sistêmicas ou hemoconcentração (aumento da densidade de células sanguíneas devido à perda de líquidos).

A nova pesquisa focou no estresse oxidativo. A hipótese é que radicais livres, gerados durante situações de alta carga psicológica, alteram a bioquímica sanguínea e influenciam a forma como o sangue coagula.

Metodologia do experimento

O estudo, de desenho randomizado e cruzado, contou com a participação de oito homens saudáveis, com idades entre 18 e 30 anos. Os voluntários foram submetidos a dois protocolos com intervalo de uma semana:

Grupo de controle: repouso absoluto.

repouso absoluto. Grupo de teste: exposição ao estresse social agudo (Teste de Estresse de Trier), que consistia na preparação de um discurso, apresentação diante de uma banca indiferente e a realização de cálculos matemáticos orais inversos (subtraindo 17).

As amostras de sangue foram coletadas antes e depois de cada sessão, utilizando a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica para monitorar a presença de radicais livres.

Alterações detectadas no sangue

Enquanto o grupo em repouso manteve a composição sanguínea estável, os participantes sob estresse apresentaram três mudanças significativas:

Indicador Resultado Observado Estresse Oxidativo Aumento de radicais livres (p = 0,042) Estrutura do Coágulo Maior densidade das redes de fibrina (p = 0,008) Coagulação Ativação acelerada da via intrínseca de coagulação

Desmistificando a "viscosidade" do sangue

Os dados refutam a teoria de que o estresse provoca um "engrossamento" imediato do sangue através do aumento da viscosidade. A mudança ocorre em nível microscópico: a arquitetura do coágulo torna-se mais densa e potencialmente mais ativa.

Os autores ressaltam que essas alterações são reações fisiológicas e não representam um risco imediato. Experiências cotidianas, por si só, não causam eventos cardíacos agudos. No entanto, a amostra reduzida (8 homens) limita a aplicação desses resultados para mulheres, idosos ou pessoas com patologias prévias.

Perspectiva Clínica

A identificação dessa via oxidativa oferece um novo alvo para terapias futuras, visando corrigir reações vasculares desencadeadas por desconforto psíquico intenso.

O cardiologista Valeriy Klimov, em conversa com a Pravda.Ru, afirmou que o estresse influencia as propriedades reológicas do sangue, ativando mecanismos internos de coagulação, o que explica a vulnerabilidade vascular em certas patologias.

Já o farmacologista clínico Aleksey Ryabtsev destacou a diferença entre a resposta adaptativa e a doença: "O estresse oxidativo é um processo natural, porém, quando acumulado, pode contribuir para danos no leito vascular a longo prazo".

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.