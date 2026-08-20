Análise da JAMA Dermatology vincula queimaduras infantis ao carcinoma espinocelular

Um meta-análise publicado na JAMA Dermatology reuniu 17 estudos com mais de 321 mil participantes e confirma que queimaduras solares repetidas na infância elevam de forma substancial o risco futuro de carcinoma espinocelular (CEC). A evidência é observacional, baseada em associação, e não estabelece causalidade direta nem quantifica risco individual.

Principais achados

A análise mostra gradiente de risco conforme a frequência de queimaduras graves — com bolhas — ao longo da vida:

Frequência de queimaduras graves Aumento do risco de CEC Média +51% Alta +69% Queimaduras graves na infância Até 3 vezes (até +300%)

Os autores ressaltam que separar o efeito cumulativo da exposição solar crônica do impacto agudo das queimaduras é difícil, pois pessoas com histórico de queimaduras costumam manter hábitos de alta insolação.

Mecanismo e janela de vulnerabilidade

A radiação ultravioleta provoca rupturas e erros no DNA. Durante o reparo celular, esses erros podem fixar-se como mutações que, ao se acumularem ao longo de décadas, criam substrato para proliferação descontrolada. A pele infantil tem características biológicas distintas na produção de pigmento e costuma receber doses elevadas de radiação por tempo de exposição mal controlado, o que amplia o dano por unidade de tempo.

Outros fatores amplificadores

Predisposição genética, tabagismo e uso de fontes artificiais de ultravioleta (camas de bronzeamento) agravam o cenário, segundo os pesquisadores.

Segundo o oncologista Vladimir Kapustin, o acúmulo de danos ultravioleta na pele é um processo de longo prazo, cujas consequências se manifestam décadas depois; por isso, é fundamental evitar câmaras de bronzeamento e garantir proteção máxima às crianças, cuja pele é mais sensível à radiação.

Na avaliação da terapeuta Anna Kuznetsova, mitos sobre supostos malefícios dos filtros solares não têm base em evidências, enquanto o risco de carcinoma espinocelular por insolação excessiva é fato cientificamente confirmado, exigindo prevenção ativa — roupas de manga longa, chapéu, busca de sombra nos horários de pico e uso de protetor solar.

Perguntas frequentes

É possível reverter o dano de queimaduras sofridas na infância?

Não. As lesões no DNA são irreversíveis. Contudo, é viável interromper o acúmulo de novas mutações evitando queimaduras adicionais e protegendo a pele na vida adulta.

Por que as crianças sofrem mais com o sol do que os adultos?

A pele infantil apresenta particularidades na síntese de melanina e o tempo de exposição costuma ser mal supervisionado, resultando em doses de radiação mais altas.

Preciso de protetor solar se estou apenas na sombra?

Sim. Raios ultravioleta refletem-se em areia, água, concreto e outras superfícies. A sombra reduz a intensidade, mas não bloqueia toda a radiação.

Bronzeamento é necessário para vitamina D?

Exposição breve pode contribuir para a síntese de vitamina D, porém queimaduras indicam dose excessiva de radiação, cujo prejuízo supera qualquer benefício potencial.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.