Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Análise da JAMA Dermatology vincula queimaduras infantis ao carcinoma espinocelular

Saúde

Um meta-análise publicado na JAMA Dermatology reuniu 17 estudos com mais de 321 mil participantes e confirma que queimaduras solares repetidas na infância elevam de forma substancial o risco futuro de carcinoma espinocelular (CEC). A evidência é observacional, baseada em associação, e não estabelece causalidade direta nem quantifica risco individual.

Principais achados

A análise mostra gradiente de risco conforme a frequência de queimaduras graves — com bolhas — ao longo da vida:

Frequência de queimaduras graves Aumento do risco de CEC
Média +51%
Alta +69%
Queimaduras graves na infância Até 3 vezes (até +300%)

Os autores ressaltam que separar o efeito cumulativo da exposição solar crônica do impacto agudo das queimaduras é difícil, pois pessoas com histórico de queimaduras costumam manter hábitos de alta insolação.

Mecanismo e janela de vulnerabilidade

A radiação ultravioleta provoca rupturas e erros no DNA. Durante o reparo celular, esses erros podem fixar-se como mutações que, ao se acumularem ao longo de décadas, criam substrato para proliferação descontrolada. A pele infantil tem características biológicas distintas na produção de pigmento e costuma receber doses elevadas de radiação por tempo de exposição mal controlado, o que amplia o dano por unidade de tempo.

Outros fatores amplificadores

Predisposição genética, tabagismo e uso de fontes artificiais de ultravioleta (camas de bronzeamento) agravam o cenário, segundo os pesquisadores.

Segundo o oncologista Vladimir Kapustin, o acúmulo de danos ultravioleta na pele é um processo de longo prazo, cujas consequências se manifestam décadas depois; por isso, é fundamental evitar câmaras de bronzeamento e garantir proteção máxima às crianças, cuja pele é mais sensível à radiação.

Na avaliação da terapeuta Anna Kuznetsova, mitos sobre supostos malefícios dos filtros solares não têm base em evidências, enquanto o risco de carcinoma espinocelular por insolação excessiva é fato cientificamente confirmado, exigindo prevenção ativa — roupas de manga longa, chapéu, busca de sombra nos horários de pico e uso de protetor solar.

Perguntas frequentes

É possível reverter o dano de queimaduras sofridas na infância?

Não. As lesões no DNA são irreversíveis. Contudo, é viável interromper o acúmulo de novas mutações evitando queimaduras adicionais e protegendo a pele na vida adulta.

Por que as crianças sofrem mais com o sol do que os adultos?

A pele infantil apresenta particularidades na síntese de melanina e o tempo de exposição costuma ser mal supervisionado, resultando em doses de radiação mais altas.

Preciso de protetor solar se estou apenas na sombra?

Sim. Raios ultravioleta refletem-se em areia, água, concreto e outras superfícies. A sombra reduz a intensidade, mas não bloqueia toda a radiação.

Bronzeamento é necessário para vitamina D?

Exposição breve pode contribuir para a síntese de vitamina D, porém queimaduras indicam dose excessiva de radiação, cujo prejuízo supera qualquer benefício potencial.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estudo analisa impacto de tomates no acúmulo de gordura no fígado
Saúde
Estudo analisa impacto de tomates no acúmulo de gordura no fígado
Chef Ludmila Kravtsova ensina método para preparar cotletas de feijão
Receitas e Culinária
Chef Ludmila Kravtsova ensina método para preparar cotletas de feijão
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Mulher
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Mais populares
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim

A tendência de usar pneus coloridos em canteiros esconde problemas funcionais e sanitários que podem comprometer a saúde das plantas e do ambiente externo.

Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves
Estudo do Lawrence Livermore National Laboratory sugere fragmentação nuclear para defesa planetária
Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
últimos materiais
O erro comum que torna manchas de suor impossíveis de remover
Análise da JAMA Dermatology vincula queimaduras infantis ao carcinoma espinocelular
Movimentos estratégicos para construir um corpo atlético com segurança
Pesquisa na Nature Communications associa estresse biótico a cinco grandes extinções
Região da Capadácia na Turquia oferece roteiro de relevo vulcânico e cidades subterrâneas
Saída da Nokia da China revela impacto da concorrência local
Jeans azul-escuro é a escolha ideal para elevar o estilo cotidiano
Metabólito da microbiota intestinal pode estar ligado ao Alzheimer
Roscosmos e NASA discutem fase final e reentrada da ISS
Rotinas simples de cuidado pessoal garantem aparência sofisticada
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.