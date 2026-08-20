Análise da JAMA Dermatology vincula queimaduras infantis ao carcinoma espinocelular

Um meta-análise publicado na JAMA Dermatology reuniu 17 estudos com mais de 321 mil participantes e confirma que queimaduras solares repetidas na infância elevam de forma substancial o risco futuro de carcinoma espinocelular (CEC). A evidência é observacional, baseada em associação, e não estabelece causalidade direta nem quantifica risco individual.
A análise mostra gradiente de risco conforme a frequência de queimaduras graves — com bolhas — ao longo da vida:
|Frequência de queimaduras graves
|Aumento do risco de CEC
|Média
|+51%
|Alta
|+69%
|Queimaduras graves na infância
|Até 3 vezes (até +300%)
Os autores ressaltam que separar o efeito cumulativo da exposição solar crônica do impacto agudo das queimaduras é difícil, pois pessoas com histórico de queimaduras costumam manter hábitos de alta insolação.
A radiação ultravioleta provoca rupturas e erros no DNA. Durante o reparo celular, esses erros podem fixar-se como mutações que, ao se acumularem ao longo de décadas, criam substrato para proliferação descontrolada. A pele infantil tem características biológicas distintas na produção de pigmento e costuma receber doses elevadas de radiação por tempo de exposição mal controlado, o que amplia o dano por unidade de tempo.
Predisposição genética, tabagismo e uso de fontes artificiais de ultravioleta (camas de bronzeamento) agravam o cenário, segundo os pesquisadores.
Segundo o oncologista Vladimir Kapustin, o acúmulo de danos ultravioleta na pele é um processo de longo prazo, cujas consequências se manifestam décadas depois; por isso, é fundamental evitar câmaras de bronzeamento e garantir proteção máxima às crianças, cuja pele é mais sensível à radiação.
Na avaliação da terapeuta Anna Kuznetsova, mitos sobre supostos malefícios dos filtros solares não têm base em evidências, enquanto o risco de carcinoma espinocelular por insolação excessiva é fato cientificamente confirmado, exigindo prevenção ativa — roupas de manga longa, chapéu, busca de sombra nos horários de pico e uso de protetor solar.
Não. As lesões no DNA são irreversíveis. Contudo, é viável interromper o acúmulo de novas mutações evitando queimaduras adicionais e protegendo a pele na vida adulta.
A pele infantil apresenta particularidades na síntese de melanina e o tempo de exposição costuma ser mal supervisionado, resultando em doses de radiação mais altas.
Sim. Raios ultravioleta refletem-se em areia, água, concreto e outras superfícies. A sombra reduz a intensidade, mas não bloqueia toda a radiação.
Exposição breve pode contribuir para a síntese de vitamina D, porém queimaduras indicam dose excessiva de radiação, cujo prejuízo supera qualquer benefício potencial.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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