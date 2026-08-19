Metabólito da microbiota intestinal pode estar ligado ao Alzheimer

Um estudo publicado na Nature Communications sugere uma possível ligação entre um metabólito derivado da microbiota intestinal e processos neurodegenerativos característicos da doença de Alzheimer. Pesquisadores identificaram que o imidazolpropionato (ImP), produto bacteriano do metabolismo da histidina, pode influenciar a permeabilidade da barreira hematoencefálica.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Болезнь Альцгеймера

Desenho e principais achados

A investigação analisou amostras de sangue e testes cognitivos de 1.200 adultos (idade média de 61 anos). Níveis elevados de ImP correlacionaram-se com declínio cognitivo mais rápido e com a presença de biomarcadores de patologia neural — pTau-217 e cadeia leve de neurofilamento (NfL). Em camundongos geneticamente modificados, o acúmulo da molécula facilitou a entrada no cérebro de proteínas anômalas que provocam morte neuronal.

Indicador Status da associação com ImP Funções cognitivas Declínio mais rápido com ImP elevado Biomarcador pTau-217 Correlação positiva Integridade da barreira cerebral Comprometida pela ação do ImP

Limitações e o que o estudo não estabelece

Trata-se de um estudo observacional em humanos complementado por experimentos em animais. Não há evidência de causalidade em pessoas, nem de que reduzir o ImP previna Alzheimer. Os autores veem a molécula como alvo potencial para futuros fármacos que bloqueiem sua via metabólica sem prejudicar a nutrição geral.

A presença de bactérias produtoras de ImP na microbiota não é patologia por si só. A histidina — aminoácido essencial precursor do ImP — é necessária ao metabolismo normal; sua restrição dietética não tem eficácia comprovada na prevenção de demência. Cerca de 43% dos participantes carregavam variantes genéticas associadas a maior síntese de ImP, o que abre linhas de pesquisa sobre susceptibilidade metabólica.

Posição de especialistas

"Descobertas como estas nos lembram que processos neurodegenerativos podem começar muito antes do surgimento de sintomas clínicos evidentes no estado psiquiátrico do paciente", afirmou a médica terapeuta Anna Kuznetsova.

"Os dados sobre a ligação entre metabolismo e dano neuronal exigem interpretação cautelosa, pois ainda estamos na etapa de busca de mecanismos biológicos", ponderou o farmacologista clínico Alexey Ryabtsev.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.