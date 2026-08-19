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Estudo analisa impacto de tomates no acúmulo de gordura no fígado

Saúde

Tomates podem reduzir gordura no fígado em pacientes com MASLD

O consumo diário de tomates pode auxiliar na redução do volume de depósitos de gordura no fígado. A conclusão foi alcançada por pesquisadores que analisaram o impacto do alimento em pacientes com Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (MASLD).

Томатный соус с помидорами и зеленью
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Томатный соус с помидорами и зеленью

O que é a MASLD

A MASLD, anteriormente conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de gordura nas células hepáticas (esteatose). Esta condição está diretamente ligada a distúrbios metabólicos, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia. Estima-se que cerca de 30% da população adulta dos Estados Unidos apresente esse quadro.

Desenho do estudo e metodologia

A pesquisa, publicada na revista Nutrients, avaliou a composição dos tecidos hepáticos de 79 pessoas diagnosticadas com MASLD. Os participantes foram divididos em dois grupos:

  • Grupo experimental: Consumo diário de 200 gramas de tomates crus e 50 gramas de molho de tomate.
  • Grupo controle: Manutenção da dieta habitual, sem a inclusão sistemática de tomates.

Durante seis semanas, os especialistas monitoraram a composição corporal, a rigidez do fígado e os níveis de colesterol dos voluntários.

Resultados observados

Os autores registraram uma redução mais expressiva do acúmulo de gordura no fígado no grupo que consumiu tomates. No entanto, não houve diferenças significativas entre os grupos em relação aos níveis de colesterol ou à rigidez do órgão. O efeito estatisticamente relevante limitou-se à redução da esteatose.

Indicador Grupo Tomate Grupo Controle
Participantes ~40 ~39
Redução da esteatose Expressiva Mínima
Nível de colesterol Sem alteração relevante Sem alteração relevante

Limitações da evidência

Os pesquisadores alertam que os dados não permitem conclusões definitivas. O período de observação de seis semanas é curto para avaliar efeitos a longo prazo. Além disso, a amostra foi composta majoritariamente por homens com menos de 65 anos, o que limita a aplicação dos resultados a outras populações. Embora os tomates contenham licopeno e antioxidantes, o estudo não estabeleceu uma ligação direta entre esses compostos e a perda de gordura hepática.

Sergey Danilov, médico gastroenterologista, afirma que estratégias dietéticas contra a doença gordurosa do fígado devem ser vistas como métodos auxiliares. Segundo ele, vegetais fornecem fibras e micronutrientes, mas não substituem o controle do índice de massa corporal e da glicose para corrigir distúrbios metabólicos sistêmicos.

Aleksey Ryabtsev, farmacologista clínico, ressalta a necessidade de cautela na interpretação de estudos observacionais, pois eles podem não considerar terapias concomitantes ou mudanças na ingestão calórica total dos participantes.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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