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Pesquisa com 112 mil pessoas associa bebidas açucaradas a tumores no estômago

Saúde

Bebidas açucaradas elevam risco de câncer de estômago em mais de duas vezes

O consumo diário de bebidas com açúcar está associado a um aumento significativo na probabilidade de desenvolver câncer de estômago. A conclusão é de um estudo publicado na revista Gastro Hep Advances, que analisou dados de mais de 112 mil pessoas. Os resultados indicam que quem consome ao menos uma porção diária de refrigerantes, ponches ou limonadas apresenta maior incidência de tumores no sistema digestório do que aqueles que evitam essas bebidas.

Кока-кола
Photo: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Кока-кола

O câncer de estômago é atualmente a quinta principal causa de morte por oncologia no mundo. Para investigar os fatores dietéticos envolvidos, uma equipe liderada por Andrew T. Chan, do Massachusetts General Hospital, utilizou dados de dois projetos de larga escala: o Nurses' Health Study e o Health Professionals Follow-up Study.

Análise de dados e riscos por gênero

Durante 36 anos (entre 1986 e 2022), foram acompanhados 112.284 participantes, período no qual foram documentados 278 casos de câncer gástrico. Os pesquisadores observaram que a ingestão diária de apenas 237 ml de bebidas adoçadas correlaciona-se com um aumento de 2,45 vezes no risco da doença. A disparidade entre os gêneros foi notável: o risco foi três vezes maior entre mulheres e duas vezes maior entre homens.

Grupo de Comparação Risco Relativo de Câncer
Consumo de bebidas com açúcar (≥1 porção/dia) 2,45 vezes maior
Homens no grupo de risco 2 vezes maior
Mulheres no grupo de risco 3 vezes maior

Adoçantes artificiais e limitações do estudo

A pesquisa também avaliou o impacto de substitutos do açúcar. Diferente do que ocorre com as versões açucaradas, os autores não encontraram ligação direta entre o consumo de adoçantes artificiais e a frequência de câncer de estômago.

No entanto, os pesquisadores apontam limitações importantes: a influência da bactéria Helicobacter pylori, um fator crítico de risco para o estômago, não pôde ser totalmente contabilizada. Além disso, a ausência de dados completos sobre o histórico familiar de todos os participantes pode ter influenciado os cálculos. O mecanismo exato — se causado por resistência à insulina, danos ao DNA ou alteração da microbiota — ainda precisa de investigação.

O gastroenterologista Sergey Danilov alerta que estudos observacionais registram apenas correlações estatísticas e não causalidade direta. Segundo o especialista, embora o açúcar provoque distúrbios metabólicos que fragilizam o organismo, a ação carcinogênica direta requer confirmação em ensaios clínicos. Já a terapeuta Anna Kuznetsova destaca que o excesso de açúcar favorece processos inflamatórios e a resistência à insulina ligada ao sobrepeso, criando um terreno propício para patologias gastrointestinais.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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