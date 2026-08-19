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Consumo de açúcar não é a causa direta do diabetes

Saúde

A relação real entre o consumo de açúcar e o diabetes

Existe um erro comum de interpretação: acreditar que, por a doença se chamar "diabetes mellitus" (açúcar), o consumo de doces seja a causa direta da condição. Na realidade, a ingestão de açúcar não provoca a falha imediata do organismo, pois os mecanismos de desenvolvimento da doença são complexos e variam conforme o tipo.

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Diabetes Tipo 1: falha imunológica

O diabetes tipo 1 é resultado de um erro do sistema imunológico. O corpo passa a atacar as células do pâncreas, destruindo-as. Neste caso, a alimentação não é o gatilho; a doença surge devido a fatores hereditários ou infecções virais, independentemente do estilo de vida.

"No tipo 1, o pâncreas para totalmente de produzir insulina. Isso não depende da quantidade de doces consumidos na infância ou recentemente. O fundamental é identificar precocemente as alterações no bem-estar e iniciar a terapia", explica a endocrinologista Ekaterina Orlova.

Diabetes Tipo 2: resistência à insulina

No tipo 2, o pâncreas continua a funcionar, mas as células do corpo tornam-se resistentes à insulina. O açúcar atua de forma indireta por meio de sua densidade calórica: o excesso de carboidratos simples contribui para o ganho de peso, e o tecido adiposo prejudica a ação da insulina.

O risco reside na combinação de sedentarismo e superalimentação. Quando há inatividade muscular, a glicose excedente é armazenada como gordura, reduzindo a sensibilidade dos receptores ao longo do tempo.

"A ligação entre o excesso de peso e o diabetes tipo 2 é comprovada, mas não se deve demonizar um único alimento. A falta total de movimento é mais perigosa. Caminhadas diárias auxiliam as células a absorver melhor o açúcar", afirma a terapeuta Anna Kuznetsova.

Limites de consumo e riscos

Para pessoas saudáveis, a abstenção total de doces não é necessária. Organizações médicas indicam que cerca de 50 gramas de açúcares adicionados por dia não prejudicam a saúde em uma dieta equilibrada. Contudo, o consumo médio costuma ultrapassar 100 gramas, impulsionado por açúcares ocultos em molhos, ultraprocessados e bebidas.

"Qualquer dieta deve ser consciente. Consumir um doce após uma refeição completa, com proteínas e vegetais, gera um pico de glicose menor do que comer o mesmo doce em jejum", destaca o nutricionista Aleksey Dorofeev.
Mito Fato Médico
Açúcar causa diabetes tipo 1 É uma falha autoimune; a alimentação não é o gatilho.
Diabéticos não podem comer nada doce A dieta é individualizada e focada no equilíbrio total de carboidratos.
Adoçantes são mais saudáveis que açúcar Reduzem calorias, mas não tratam a resistência à insulina.
Mel e frutas são liberados sem limites Contêm frutose, cujo excesso também é prejudicial.

Dúvidas frequentes

  • Doces causam diabetes em crianças? Diretamente não, mas incentivam o sobrepeso infantil, principal fator de risco para o tipo 2 no futuro.
  • O estresse pode causar a doença? O estresse eleva o cortisol e a glicemia temporariamente; não causa a doença sozinho, mas pode agravar predisposições existentes.
  • Parar de comer açúcar cura o diabetes? No tipo 2, perda de peso e controle glicêmico podem levar à remissão. No tipo 1, a dieta controla a glicose, mas não substitui a insulina.
  • Sinais de excesso de açúcar: Sede constante, fadiga rápida e ganho de peso são alertas para revisar a alimentação e realizar exames laboratoriais.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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