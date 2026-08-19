Consumo de açúcar não é a causa direta do diabetes

Existe um erro comum de interpretação: acreditar que, por a doença se chamar "diabetes mellitus" (açúcar), o consumo de doces seja a causa direta da condição. Na realidade, a ingestão de açúcar não provoca a falha imediata do organismo, pois os mecanismos de desenvolvimento da doença são complexos e variam conforme o tipo.
O diabetes tipo 1 é resultado de um erro do sistema imunológico. O corpo passa a atacar as células do pâncreas, destruindo-as. Neste caso, a alimentação não é o gatilho; a doença surge devido a fatores hereditários ou infecções virais, independentemente do estilo de vida.
No tipo 2, o pâncreas continua a funcionar, mas as células do corpo tornam-se resistentes à insulina. O açúcar atua de forma indireta por meio de sua densidade calórica: o excesso de carboidratos simples contribui para o ganho de peso, e o tecido adiposo prejudica a ação da insulina.
O risco reside na combinação de sedentarismo e superalimentação. Quando há inatividade muscular, a glicose excedente é armazenada como gordura, reduzindo a sensibilidade dos receptores ao longo do tempo.
Para pessoas saudáveis, a abstenção total de doces não é necessária. Organizações médicas indicam que cerca de 50 gramas de açúcares adicionados por dia não prejudicam a saúde em uma dieta equilibrada. Contudo, o consumo médio costuma ultrapassar 100 gramas, impulsionado por açúcares ocultos em molhos, ultraprocessados e bebidas.
|Mito
|Fato Médico
|Açúcar causa diabetes tipo 1
|É uma falha autoimune; a alimentação não é o gatilho.
|Diabéticos não podem comer nada doce
|A dieta é individualizada e focada no equilíbrio total de carboidratos.
|Adoçantes são mais saudáveis que açúcar
|Reduzem calorias, mas não tratam a resistência à insulina.
|Mel e frutas são liberados sem limites
|Contêm frutose, cujo excesso também é prejudicial.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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