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Sono após as refeições pode ser sinal de alerta para doenças

Saúde

Sonolência após as refeições: quando o cansaço vira sinal de alerta

Sentir sono após o almoço é frequentemente visto como uma reação natural à saciedade. No entanto, médicos alertam que esse estado pode mascarar patologias ocultas. De acordo com a endocrinologista Tatiana Gubina, do Hospital Clínico de Krasnogorsk, durante a digestão o organismo redistribui recursos, alterando as concentrações de glicose e insulina no sangue.

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Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A sonolência deixa de ser banal quando vem acompanhada de sintomas como sudorese ou tonturas. Nesses casos, a recomendação é não ignorar o sinal e buscar avaliação especializada.

O impacto da dieta e os mecanismos do cansaço

O consumo excessivo de carboidratos simples — como doces, massas e pães brancos — é um dos principais gatilhos para a queda brusca de energia. Esses alimentos provocam um pico glicêmico, fazendo com que o pâncreas libere uma carga massiva de insulina, o que resulta em uma sensação de exaustão.

A endocrinologista Ekaterina Orlova explicou à Pravda.Ru que a alimentação deve atuar como combustível; quando a comida gera apatia em vez de energia, isso indica falhas no sistema metabólico. Para a especialista, esse quadro pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes, muitas vezes confundido com cansaço comum.

Quando a sonolência indica uma patologia

Além de erros alimentares, o desejo patológico de dormir após comer pode sinalizar condições como pré-diabetes, anemia ou disfunções na glândula tireoide. Especialistas orientam que o paciente observe sinais concomitantes, tais como:

  • Oscilações inexplicáveis de peso;
  • Sede constante;
  • Tremores nas mãos.

Se a sonolência interfere na rotina diária, é necessária a realização de exames laboratoriais para analisar o metabolismo e descartar distúrbios graves em estágio inicial.

Fatos sobre a fadiga pós-prandial

Pergunta Explicação Médica
Por que ocorre? Devido ao fluxo sanguíneo direcionado ao sistema gastrointestinal e oscilações de açúcar. O cansaço normal deve ser leve.
Quais alimentos agravam? Produtos de alto índice glicêmico: sobremesas, refrigerantes açucarados, batatas e farinha branca.
É sinal de diabetes? Isoladamente não, mas se houver sede excessiva e boca seca, deve-se checar a glicose e a hemoglobina glicada.

Para mitigar a sonolência sem recorrer ao sono, médicos sugerem a redução do tamanho das porções, evitar a combinação de gorduras com açúcares e realizar uma caminhada curta imediatamente após a refeição.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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