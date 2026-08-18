Contaminantes químicos causam 73% dos óbitos por alimentos segundo a OMS

Alimentos contaminados: a disparidade entre volume de casos e letalidade

Uma análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) referente ao ano de 2021 revela que as doenças transmitidas por alimentos geram um impacto duplo na saúde pública global. Enquanto as infecções intestinais são responsáveis pela maioria dos episódios de doença, os contaminantes químicos causam uma parcela desproporcionalmente maior de mortes. Esse cenário indica que medidas de saneamento e o controle de toxinas químicas não são substitutos, mas frentes complementares de vigilância.

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O estudo analisou 42 fatores infecciosos e químicos em 194 países, abrangendo o período entre 2000 e 2021. Dos 2,56 bilhões de casos de doenças relacionados a todos os fatores estudados em 2021, aproximadamente 866 milhões foram transmitidos via alimentar.

Infecções versus contaminantes químicos

O volume de casos é dominado por agentes biológicos, mas a gravidade dos desfechos fatais está concentrada nos agentes químicos. Os dados detalham a seguinte distribuição:

Infecções intestinais diarreicas: cerca de 666 milhões de casos.

cerca de 666 milhões de casos. Doenças parasitárias: aproximadamente 171 milhões de casos.

aproximadamente 171 milhões de casos. Outras doenças intestinais não diarreicas: 24 milhões de casos.

Entre os agentes infecciosos, a Salmonella enterica (não tifoide) apresenta um dos maiores impactos, podendo causar tanto quadros diarreicos quanto não diarreicos.

Em contrapartida, os contaminantes químicos, embora causem menos episódios (6,3 milhões de casos), são letais: resultaram em 1,12 milhão de mortes, o que representa 73% de todos os óbitos vinculados a alimentos contaminados. O arsênio inorgânico foi responsável por 42% dessas mortes e o chumbo por 31%. As consequências principais foram doenças isquêmicas do coração (arsênio) e doenças cardiovasculares, incluindo AVC e isquemias (chumbo).

Impacto crítico na população infantil

Crianças menores de cinco anos são o grupo mais vulnerável. A incidência de doenças por fatores alimentares nesta faixa etária é 2,7 vezes maior do que em pessoas acima de cinco anos. Quando se analisa a incapacidade funcional (deficiência), o índice chega a ser 4,3 vezes superior.

Fator de Risco Crianças < 5 anos População > 5 anos Principais Ameaças Metilmercúrio, Salmonella, Rotavírus Arsênio inorgânico, Chumbo, Salmonella Letalidade (Diarreicas) 7,1 vezes maior Referência Incapacidade (Diarreicas) 18,9 vezes maior Referência

Análise regional e econômica

Houve uma redução significativa nos casos de doenças diarreicas por 100 mil habitantes, caindo de 692,3 em 2000 para 193,6 em 2021. A OMS associa essa melhora a avanços em vacinação, higiene e saneamento básico. Contudo, a carga permanece alta na África Subsaariana, Somália, Djibuti, Etiópia e Eritreia, além do Sudeste Asiático.

No aspecto econômico, a perda de produtividade global é estimada em US$ 310 bilhões (valor nominal) ou US$ 647 bilhões (paridade de poder de compra), representando 0,52% do PIB mundial. Em países de baixa renda, esse impacto sobe para 1,16% do PIB.

A conclusão da análise é que a segurança alimentar exige estratégias distintas: vacinas e saneamento combatem o risco microbiano, mas não protegem contra metais pesados e toxinas químicas, exigindo uma fiscalização rigorosa da composição dos alimentos.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.