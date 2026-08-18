O que realmente indica que um ovo está estragado e não deve ser consumido

O que significam os pontos vermelhos nos ovos?

A presença de pequenos pontos vermelhos ou acastanhados no interior de um ovo de galinha costuma gerar preocupação, mas na maioria dos casos é um fenômeno inofensivo. Essas manchas não indicam que o produto está estragado nem que a ave está doente.

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A origem biológica das manchas

Esses pontos ocorrem devido ao rompimento de microvasos sanguíneos no sistema reprodutor da galinha enquanto o ovo percorre o oviduto. Trata-se de um evento fisiológico comum que não tem relação com a fertilização do ovo ou com distúrbios hormonais.

"A aparição de sangue no ovo não é uma patologia, mas o resultado de uma microlesão natural do vaso. Se o ovo estiver fresco e sem odores estranhos, esse ponto não representa risco à saúde humana", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova em conversa com a Pravda.Ru.

Como avaliar a segurança do alimento

A segurança do consumo não depende da cor das manchas, mas do estado geral do ovo. O ponto vermelho pode ser removido com uma colher ou consumido normalmente.

Os sinais reais de alerta são as propriedades organolépticas: cheiro sulfuroso forte (semelhante a enxofre) ou alteração na cor da clara para tons rosados ou esverdeados. Nestes casos, o produto deve ser descartado.

Outro ponto crítico é a higienização precoce. Lavar os ovos logo após a compra pode ser mais perigoso do que as manchas sanguíneas, pois a água remove a película protetora natural da casca.

"A casca é uma barreira eficiente contra bactérias enquanto estiver íntegra e seca. Não se deve remover a camada protetora antes do momento do preparo, caso contrário, o prazo de conservação do produto diminui drasticamente", explica o médico epidemiologista Andrey Grachev.

Processamento térmico e riscos

O consumo de ovos crus oferece riscos de contaminação por bactérias patogênicas, especialmente a Salmonella. O risco é maior para crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido.

Para garantir a segurança, recomenda-se que o ovo passe por tratamento térmico adequado: a clara deve estar completamente branca e a gema firme.

Sinal Ação Recomendada Pequeno ponto vermelho Seguro para consumo Odor desagradável Descartar Clara turva ou viscosa Descartar Manchas pretas ou verdes Descartar

Armazenamento correto

Para evitar a deterioração, os ovos devem ser mantidos na prateleira central da geladeira, evitando a porta, onde a variação de temperatura é maior. Recomenda-se posicioná-los com a parte mais pontuda para baixo e a parte romba para cima, o que ajuda a preservar a estrutura da gema.

"Muitas pessoas dramatizam a situação ao encontrar uma inclusão fisiológica comum no ovo. O principal marcador de segurança são os sentidos: visão e olfato, aliados ao armazenamento correto", destaca a médica generalista Elena Morozova.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.