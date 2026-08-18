O que realmente indica que um ovo está estragado e não deve ser consumido

A presença de pequenos pontos vermelhos ou acastanhados no interior de um ovo de galinha costuma gerar preocupação, mas na maioria dos casos é um fenômeno inofensivo. Essas manchas não indicam que o produto está estragado nem que a ave está doente.
Esses pontos ocorrem devido ao rompimento de microvasos sanguíneos no sistema reprodutor da galinha enquanto o ovo percorre o oviduto. Trata-se de um evento fisiológico comum que não tem relação com a fertilização do ovo ou com distúrbios hormonais.
A segurança do consumo não depende da cor das manchas, mas do estado geral do ovo. O ponto vermelho pode ser removido com uma colher ou consumido normalmente.
Os sinais reais de alerta são as propriedades organolépticas: cheiro sulfuroso forte (semelhante a enxofre) ou alteração na cor da clara para tons rosados ou esverdeados. Nestes casos, o produto deve ser descartado.
Outro ponto crítico é a higienização precoce. Lavar os ovos logo após a compra pode ser mais perigoso do que as manchas sanguíneas, pois a água remove a película protetora natural da casca.
O consumo de ovos crus oferece riscos de contaminação por bactérias patogênicas, especialmente a Salmonella. O risco é maior para crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido.
Para garantir a segurança, recomenda-se que o ovo passe por tratamento térmico adequado: a clara deve estar completamente branca e a gema firme.
|Sinal
|Ação Recomendada
|Pequeno ponto vermelho
|Seguro para consumo
|Odor desagradável
|Descartar
|Clara turva ou viscosa
|Descartar
|Manchas pretas ou verdes
|Descartar
Para evitar a deterioração, os ovos devem ser mantidos na prateleira central da geladeira, evitando a porta, onde a variação de temperatura é maior. Recomenda-se posicioná-los com a parte mais pontuda para baixo e a parte romba para cima, o que ajuda a preservar a estrutura da gema.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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