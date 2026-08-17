Sono após comer não é falta de sangue no cérebro mas reflexo hormonal

Por que sentimos sono após comer?

A sensação de letargia após as refeições é comum, mas a causa frequentemente atribuída a esse estado — a ideia de que o sangue se desloca para o sistema digestório, causando hipóxia cerebral — é um mito. Médicos da medicina baseada em evidências afirmam que o fluxo sanguíneo cerebral permanece estável; caso contrário, qualquer refeição resultaria em desmaios.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий завтрак

A sonolência fisiológica ocorre devido à ativação do sistema nervoso parassimpático, que altera o estado do organismo do modo de alerta ("luta ou fuga") para a fase de "digestão e absorção". Esse processo envolve mudanças hormonais: após a ingestão de carboidratos, o triptofano entra no cérebro, estimulando a produção de serotonina, um neurotransmissor associado ao relaxamento.

Sinais de alerta metabólicos

Embora a fadiga leve seja normal, a endocrinologista Ekaterina Orlova adverte que o cansaço excessivo pode indicar resistência à insulina. Segundo a especialista, se a queda de energia vier acompanhada de tremores, suores frios ou tonturas, pode tratar-se de hipoglicemia, condição que exige diagnóstico médico imediato.

O impacto do índice glicêmico

A composição da dieta influencia diretamente a disposição. Alimentos com alto índice glicêmico — como doces, massas, pães e purê de batata — provocam picos de glicose no sangue. Isso força o pâncreas a liberar altas doses de insulina. Com a frequência desse ciclo, as células podem perder a sensibilidade ao hormônio, prejudicando o metabolismo.

Causa Características dos Sintomas Reação Fisiológica Letargia leve que desaparece após 20 minutos de repouso. Resistência à Insulina Fraqueza súbita, tremores, sudorese e tontura. Intolerância Alimentar Inchaço abdominal, cefaleia e "névoa mental".

Intolerâncias e reações intestinais

A sonolência também pode derivar de reações individuais a componentes como glúten ou lactose. Quando há intolerância, ocorre uma inflamação na mucosa intestinal que ativa a resposta imune. Esse processo consome recursos do organismo, reduzindo as capacidades cognitivas e induzindo ao sono.

O gastroenterologista Sergey Danilov explica que se a vontade de dormir após comer certos alimentos (como pizzas ou panquecas) vier acompanhada de distensão abdominal ou dor de cabeça, a causa pode ser uma intolerância alimentar oculta, e não apenas o valor calórico da refeição.

Quando procurar ajuda médica

É fundamental distinguir a fadiga passageira de estados patológicos. A avaliação profissional é indispensável se a sonolência persistir após o descanso ou for acompanhada por náuseas e perda de coordenação motora.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.