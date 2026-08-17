Especialistas alertam sobre a relação entre alimentação industrializada e AVC

O acidente vascular cerebral (AVC) é frequentemente visto como um evento súbito, mas a base para a patologia costuma ser construída ao longo de anos através de escolhas alimentares. O mecanismo central é o acúmulo progressivo de placas de gordura nas paredes das artérias, que obstruem o fluxo sanguíneo para o cérebro.
A maioria dos eventos vasculares graves está relacionada ao desenvolvimento de ateromas — depósitos lipídicos nas paredes arteriais. Quando essas placas surgem nos vasos que irrigam o encéfalo, o risco de falha crítica aumenta significativamente. Os principais agentes desse processo são as gorduras saturadas e as gorduras trans.
O nutricionista Aleksey Dorofeev destaca que a dieta de pacientes com comprometimento vascular geralmente inclui carnes processadas, como salsichas, presuntos e hambúrgueres industrializados, que são concentrados de gorduras prejudiciais. O consumo excessivo de manteiga, biscoitos industriais e alimentos fritos também compõe esse grupo de risco.
Esses componentes alteram a composição do sangue, tornando-o mais viscoso e propenso à formação de trombos. Pequenas porções frequentes de frituras ou massas industrializadas contribuem para a deterioração gradual do sistema circulatório.
Além das gorduras, o excesso de sódio é um fator crítico. O consumo elevado de sal leva à hipertensão, que exerce pressão mecânica contra as paredes vasculares, facilitando a fixação e o crescimento de placas.
Alimentos como batatas chips, bacon e aperitivos salgados induzem a retenção hídrica, elevando a pressão arterial a níveis críticos. Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, a hipertensão gera um estresse constante nos vasos. Quando combinada ao consumo de açúcar — presente em refrigerantes e doces —, o risco aumenta.
O excesso de açúcar pode desencadear diabetes tipo 2 e inflamação sistêmica, fazendo com que as artérias percam a elasticidade e se tornem frágeis, elevando a probabilidade de obstruções ou rupturas vasculares.
A substituição de alimentos ultraprocessados por opções naturais pode reduzir a probabilidade de eventos vasculares. A troca da fritura pelo cozimento ou assado, e a substituição de doces industriais por frutas e oleaginosas, atua na prevenção primária.
|Alimento de Risco
|Impacto Vascular
|Embutidos e Bacon
|Aumento de placas de colesterol
|Chips e Conservas Salgadas
|Elevação persistente da pressão arterial
|Refrigerantes e Doces
|Inflamação e dano às paredes arteriais
|Alimentos Fritos
|Redução da elasticidade vascular
O neurologista Artem Sinitsyn observa que dietas baseadas em alimentos integrais, vegetais e peixes magros estão associadas a uma menor incidência de problemas neurológicos. A transição para refeições mais leves reduz a carga sobre o sistema cardiovascular.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A percepção de valor de um guarda-roupa nem sempre está ligada ao preço das etiquetas ou à presença de marcas famosas em cada peça escolhida.