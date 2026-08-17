Especialistas alertam sobre a relação entre alimentação industrializada e AVC

Alimentos que elevam o risco de AVC e danificam as artérias

O acidente vascular cerebral (AVC) é frequentemente visto como um evento súbito, mas a base para a patologia costuma ser construída ao longo de anos através de escolhas alimentares. O mecanismo central é o acúmulo progressivo de placas de gordura nas paredes das artérias, que obstruem o fluxo sanguíneo para o cérebro.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Плохое питание

A armadilha das gorduras e a formação de ateromas

A maioria dos eventos vasculares graves está relacionada ao desenvolvimento de ateromas — depósitos lipídicos nas paredes arteriais. Quando essas placas surgem nos vasos que irrigam o encéfalo, o risco de falha crítica aumenta significativamente. Os principais agentes desse processo são as gorduras saturadas e as gorduras trans.

O nutricionista Aleksey Dorofeev destaca que a dieta de pacientes com comprometimento vascular geralmente inclui carnes processadas, como salsichas, presuntos e hambúrgueres industrializados, que são concentrados de gorduras prejudiciais. O consumo excessivo de manteiga, biscoitos industriais e alimentos fritos também compõe esse grupo de risco.

Esses componentes alteram a composição do sangue, tornando-o mais viscoso e propenso à formação de trombos. Pequenas porções frequentes de frituras ou massas industrializadas contribuem para a deterioração gradual do sistema circulatório.

Pressão arterial e inflamação sistêmica

Além das gorduras, o excesso de sódio é um fator crítico. O consumo elevado de sal leva à hipertensão, que exerce pressão mecânica contra as paredes vasculares, facilitando a fixação e o crescimento de placas.

Alimentos como batatas chips, bacon e aperitivos salgados induzem a retenção hídrica, elevando a pressão arterial a níveis críticos. Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, a hipertensão gera um estresse constante nos vasos. Quando combinada ao consumo de açúcar — presente em refrigerantes e doces —, o risco aumenta.

O excesso de açúcar pode desencadear diabetes tipo 2 e inflamação sistêmica, fazendo com que as artérias percam a elasticidade e se tornem frágeis, elevando a probabilidade de obstruções ou rupturas vasculares.

Estratégias alimentares para proteção vascular

A substituição de alimentos ultraprocessados por opções naturais pode reduzir a probabilidade de eventos vasculares. A troca da fritura pelo cozimento ou assado, e a substituição de doces industriais por frutas e oleaginosas, atua na prevenção primária.

Alimento de Risco Impacto Vascular Embutidos e Bacon Aumento de placas de colesterol Chips e Conservas Salgadas Elevação persistente da pressão arterial Refrigerantes e Doces Inflamação e dano às paredes arteriais Alimentos Fritos Redução da elasticidade vascular

O neurologista Artem Sinitsyn observa que dietas baseadas em alimentos integrais, vegetais e peixes magros estão associadas a uma menor incidência de problemas neurológicos. A transição para refeições mais leves reduz a carga sobre o sistema cardiovascular.

Dúvidas frequentes sobre dieta e AVC

Por que carnes processadas são mais perigosas? Elas combinam três fatores: excesso de sal, gorduras trans e conservantes, o que agride os vasos mais intensamente do que a carne gorda preparada em casa.

Elas combinam três fatores: excesso de sal, gorduras trans e conservantes, o que agride os vasos mais intensamente do que a carne gorda preparada em casa. É possível eliminar placas vasculares apenas com dieta? Não é possível "dissolver" ateromas antigos somente com alimentação, mas é viável interromper seu crescimento e estabilizá-las, evitando rupturas e obstruções.

Não é possível "dissolver" ateromas antigos somente com alimentação, mas é viável interromper seu crescimento e estabilizá-las, evitando rupturas e obstruções. Como o açúcar afeta o cérebro sem conter gordura? O excesso de açúcar causa picos de insulina que danificam o endotélio (camada interna dos vasos). Nesses pontos lesionados, as placas de gordura se fixam com maior facilidade.

O excesso de açúcar causa picos de insulina que danificam o endotélio (camada interna dos vasos). Nesses pontos lesionados, as placas de gordura se fixam com maior facilidade. Quais alimentos auxiliam na proteção? Priorizam-se alimentos ricos em fibras e potássio, como folhas verdes, legumes e leguminosas, que ajudam a eliminar o colesterol excedente e mantêm o tônus vascular.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.