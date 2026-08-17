Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Especialistas alertam sobre a relação entre alimentação industrializada e AVC

Saúde

Alimentos que elevam o risco de AVC e danificam as artérias

O acidente vascular cerebral (AVC) é frequentemente visto como um evento súbito, mas a base para a patologia costuma ser construída ao longo de anos através de escolhas alimentares. O mecanismo central é o acúmulo progressivo de placas de gordura nas paredes das artérias, que obstruem o fluxo sanguíneo para o cérebro.

Плохое питание
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Плохое питание

A armadilha das gorduras e a formação de ateromas

A maioria dos eventos vasculares graves está relacionada ao desenvolvimento de ateromas — depósitos lipídicos nas paredes arteriais. Quando essas placas surgem nos vasos que irrigam o encéfalo, o risco de falha crítica aumenta significativamente. Os principais agentes desse processo são as gorduras saturadas e as gorduras trans.

O nutricionista Aleksey Dorofeev destaca que a dieta de pacientes com comprometimento vascular geralmente inclui carnes processadas, como salsichas, presuntos e hambúrgueres industrializados, que são concentrados de gorduras prejudiciais. O consumo excessivo de manteiga, biscoitos industriais e alimentos fritos também compõe esse grupo de risco.

Esses componentes alteram a composição do sangue, tornando-o mais viscoso e propenso à formação de trombos. Pequenas porções frequentes de frituras ou massas industrializadas contribuem para a deterioração gradual do sistema circulatório.

Pressão arterial e inflamação sistêmica

Além das gorduras, o excesso de sódio é um fator crítico. O consumo elevado de sal leva à hipertensão, que exerce pressão mecânica contra as paredes vasculares, facilitando a fixação e o crescimento de placas.

Alimentos como batatas chips, bacon e aperitivos salgados induzem a retenção hídrica, elevando a pressão arterial a níveis críticos. Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, a hipertensão gera um estresse constante nos vasos. Quando combinada ao consumo de açúcar — presente em refrigerantes e doces —, o risco aumenta.

O excesso de açúcar pode desencadear diabetes tipo 2 e inflamação sistêmica, fazendo com que as artérias percam a elasticidade e se tornem frágeis, elevando a probabilidade de obstruções ou rupturas vasculares.

Estratégias alimentares para proteção vascular

A substituição de alimentos ultraprocessados por opções naturais pode reduzir a probabilidade de eventos vasculares. A troca da fritura pelo cozimento ou assado, e a substituição de doces industriais por frutas e oleaginosas, atua na prevenção primária.

Alimento de Risco Impacto Vascular
Embutidos e Bacon Aumento de placas de colesterol
Chips e Conservas Salgadas Elevação persistente da pressão arterial
Refrigerantes e Doces Inflamação e dano às paredes arteriais
Alimentos Fritos Redução da elasticidade vascular

O neurologista Artem Sinitsyn observa que dietas baseadas em alimentos integrais, vegetais e peixes magros estão associadas a uma menor incidência de problemas neurológicos. A transição para refeições mais leves reduz a carga sobre o sistema cardiovascular.

Dúvidas frequentes sobre dieta e AVC

  • Por que carnes processadas são mais perigosas? Elas combinam três fatores: excesso de sal, gorduras trans e conservantes, o que agride os vasos mais intensamente do que a carne gorda preparada em casa.
  • É possível eliminar placas vasculares apenas com dieta? Não é possível "dissolver" ateromas antigos somente com alimentação, mas é viável interromper seu crescimento e estabilizá-las, evitando rupturas e obstruções.
  • Como o açúcar afeta o cérebro sem conter gordura? O excesso de açúcar causa picos de insulina que danificam o endotélio (camada interna dos vasos). Nesses pontos lesionados, as placas de gordura se fixam com maior facilidade.
  • Quais alimentos auxiliam na proteção? Priorizam-se alimentos ricos em fibras e potássio, como folhas verdes, legumes e leguminosas, que ajudam a eliminar o colesterol excedente e mantêm o tônus vascular.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Phlox subulata: como criar um tapete floral denso no jardim
Vida
Phlox subulata: como criar um tapete floral denso no jardim
Guia passo a passo para fazer suco de aipo e pepino equilibrado
Receitas e Culinária
Guia passo a passo para fazer suco de aipo e pepino equilibrado
Mais populares
Guia para elevar a aparência com peças básicas e ajustes simples

A percepção de valor de um guarda-roupa nem sempre está ligada ao preço das etiquetas ou à presença de marcas famosas em cada peça escolhida.

Guia para elevar a aparência com peças básicas e ajustes simples
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Tendências de cortes de franja texturizados priorizam a arquitetura móvel
Tendências de moda indicam retorno de silhuetas marcadas e cores saturadas
Regras básicas para usar calçados esportivos em ambientes profissionais
Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti Influência no voto Adilson Roberto Gonçalves A Copa do Mundo do goleiro, do apito e do cartão de Trump Freitas Jolivaldo
Maçãs no forno: método simples para transformar frutas em doces secos
Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular
Por que o Cotoneaster lucidus supera a Tuia e o Buxo em jardins urbanos
Por que o Cotoneaster lucidus supera a Tuia e o Buxo em jardins urbanos
últimos materiais
Níveis de mercúrio no Golfo de Taganrog crescem 20 vezes em um ano
Como usar jaqueta acolchoada no estilo old money na cidade
Agência Argus registra tarifas de frete de petróleo no nível mais alto desde 2005
Corporação Unida de Construção Aeronáutica anuncia chegada do MS-21
Vestígios de civilização Akiri revelam população milionária na Amazônia
Três movimentos caseiros para ativar a musculatura profunda do tronco
Cooperativa na Iacútia utiliza aparelhos sem piloto em 170 hectares
Mais de 5 mil estudantes de Khabarovsk terão aulas de chinês no próximo ano
Ureia no jardim: prazos, dosagens e restrições químicas de aplicação
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.