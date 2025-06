Grão-de-bico ou feijão preto: qual faz melhor para sua saúde e como incluir na dieta

Feijão preto ou grão-de-bico? Veja diferenças nutricionais e benefícios de cada um

Quer comer melhor, controlar o colesterol e ainda melhorar a digestão? Aposte nos grãos. Mas qual escolher: grão-de-bico ou feijão preto? Ambos são considerados “superalimentos” vegetais — e a diferença está nos detalhes.

Photo: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нут

O grão-de-bico é mais cremoso e fácil de digerir, ótimo para quem está começando. Já o feijão preto tem mais antioxidantes e um sabor mais intenso — ideal para pratos robustos.

Ambos oferecem fibras solúveis, proteínas vegetais, ferro e potássio. E o melhor: são baratos, versáteis e combinam com quase tudo.

Segundo um artigo recente, incluir leguminosas como essas 3 vezes por semana já ajuda a reduzir riscos cardíacos e controlar o açúcar no sangue.

🥣 Comparativo nutricional: grão-de-bico vs feijão preto

Componente Grão-de-bico (100g cozido) Feijão preto (100g cozido) Proteína 8,9 g 8,7 g Fibras 7,6 g 8,3 g Calorias 164 kcal 132 kcal Antioxidantes Médios Altos Digestibilidade Alta Média

📉 Mito ou verdade?

Mito: Engordam se comer todo dia.

Verdade: São aliados da saciedade e ajudam a emagrecer.

Engordam se comer todo dia. São aliados da saciedade e ajudam a emagrecer. Mito: Causam gases sempre.

Verdade: O preparo correto reduz esse efeito (demolho + cozimento lento).

Causam gases sempre. O preparo correto reduz esse efeito (demolho + cozimento lento). Mito: São só para veganos.

Verdade: Funcionam como complemento proteico em qualquer dieta.

❓ Perguntas frequentes

Posso comer todos os dias?

Sim, alternando entre tipos e com porções moderadas (½ xícara).

Sim, alternando entre tipos e com porções moderadas (½ xícara). Precisa deixar de molho?

Sim — por 8 a 12h para melhorar digestão e reduzir fitatos.

Sim — por 8 a 12h para melhorar digestão e reduzir fitatos. Como evitar gases?

Lave bem, descarte a água do demolho e cozinhe com ervas como louro ou cominho.

Aliás, muitos atletas incluem leguminosas no jantar por conta do índice glicêmico equilibrado e do efeito de saciedade prolongada.