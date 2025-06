Você segura o espirro? Veja o que pode acontecer com seu corpo

O perigo de reprimir o espirro: médicos alertam para sérias consequências

Segurar um espirro parece uma atitude educada em público. Mas o que muitos não sabem é que esse simples gesto pode desencadear uma série de problemas de saúde — alguns deles, perigosos.

Photo: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка чихает

Quando reprimimos o espirro, estamos basicamente tentando bloquear um dos reflexos mais potentes do nosso corpo. E isso tem um preço: aumento súbito da pressão interna, riscos de rompimento de vasos e até mesmo lesões auditivas ou cerebrais.

Especialistas em otorrinolaringologia vêm alertando para as consequências de ignorar os mecanismos naturais do corpo. Reprimir um espirro pode causar desde infecções nas vias respiratórias até traumas no cérebro, em casos extremos.

De acordo com um relato clínico recente, um homem sofreu uma laceração na garganta ao tentar conter um espirro. O caso reforça que esse hábito, por mais corriqueiro que pareça, pode ser perigoso.

O que acontece quando você segura um espirro?

Ação ao espirrar O que acontece no corpo Consequência possível Segura o espirro Pressão interna aumenta Ruptura de vasos, dor de cabeça, sangramento Espirra “pra dentro” Pressão recua para os seios da face Inflamações, dor facial Espirra na mão Germes espalhados diretamente Contaminação de objetos, risco de infecção

Mitos e verdades sobre o espirro

Mito: Segurar o espirro é inofensivo

Segurar o espirro é inofensivo Verdade: Pode provocar lesões internas sérias

Pode provocar lesões internas sérias Mito: Espirrar é falta de educação

Espirrar é falta de educação Verdade: É uma função vital de limpeza das vias aéreas

FAQ — Acontece muito comigo, o que devo fazer?

Se estou em público e não posso espirrar? Use um lenço ou espirre no braço, nunca segure o espirro

Use um lenço ou espirre no braço, nunca segure o espirro E se espirro várias vezes seguidas? Pode ser sinal de alergia — vale procurar um especialista

Pode ser sinal de alergia — vale procurar um especialista Já segurei e senti dor — e agora? Observe os sintomas e busque ajuda médica se persistirem

Curiosamente, o espirro pode atingir velocidades de até 160 km/h, o que explica por que ele é tão potente — e por que contê-lo pode ser tão perigoso.