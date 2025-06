Chá e saúde: quando tomar, como preparar e qual tipo é ideal para você

Chá que cura: os benefícios do verde, preto, branco e de ervas — e como extrair o melhor de cada um

Tomar chá vai muito além do sabor: é um hábito com efeitos reais sobre o organismo, dependendo do tipo, horário e modo de preparo.

Photo: Freepik is licensed under public domain Чайник с чаем

Estudos mostram que beber chá regularmente pode reduzir inflamações, melhorar a digestão e até proteger o coração — se for consumido com atenção aos detalhes.

Segundo o portal Pravda, o chá ajuda a manter o corpo hidratado e fornece compostos bioativos importantes como polifenóis, catequinas e flavonoides.

🍵 Benefícios por tipo de chá

Chá verde: antioxidante, acelera o metabolismo, reduz colesterol;

antioxidante, acelera o metabolismo, reduz colesterol; Chá preto: estimula o foco, melhora a circulação;

estimula o foco, melhora a circulação; Chá branco: suave, anti-idade, bom para pele e imunidade;

suave, anti-idade, bom para pele e imunidade; Chás de ervas (camomila, hortelã): digestivos, calmantes e bons para o estômago.

⏰ Melhor hora para cada chá

Manhã: chá preto ou verde para ativar a mente;

chá preto ou verde para ativar a mente; Depois do almoço: hortelã ou gengibre para digestão;

hortelã ou gengibre para digestão; Noite: camomila ou lavanda para relaxar e dormir melhor.

⚠️ Erros que diminuem os efeitos

Usar água fervendo: destrói antioxidantes delicados (ideal: 70–85°C);

Deixar em infusão por tempo demais: amarga e perde compostos úteis;

Ferver as folhas ou sachês diretamente — o ideal é infusão suave;

Adicionar muito açúcar: anula os efeitos positivos;

Usar recipientes metálicos reativos (alumínio, por exemplo).

Aliás, um chá bem preparado pode valer mais do que um suplemento. E está na sua caneca, pronto para cuidar de você.