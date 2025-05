O melhor chá para aliviar intestino irritável de forma rápida e natural, segundo especialistas

Milhões de pessoas em todo o mundo convivem diariamente com os desconfortos causados pela síndrome do intestino irritável (SII), uma condição crônica que afeta o sistema digestivo e provoca sintomas como inchaço, dor abdominal, gases, cólicas e alterações no ritmo intestinal. Embora não tenha cura, a SII pode ser controlada com mudanças de hábito e soluções naturais — e uma delas acaba de ganhar destaque entre especialistas.

Photo: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чайник

Trata-se de um chá que combina propriedades digestivas, anti-inflamatórias e calmantes, indicado para aliviar os sintomas da síndrome de forma rápida e segura. A recomendação foi destacada recentemente em uma publicação do portal latino-americano Infobae, com base em avaliações clínicas e estudos sobre fitoterapia digestiva.

O chá recomendado é o de camomila com erva-doce. A combinação dessas duas plantas tem ação antiespasmódica, ou seja, ajuda a relaxar a musculatura do intestino, reduzindo a frequência e a intensidade das cólicas. Além disso, a camomila possui efeito anti-inflamatório leve e auxilia na regulação do sistema nervoso — o que é essencial, já que muitos pacientes com SII relatam piora dos sintomas em momentos de estresse.

Já a erva-doce contribui para o alívio dos gases e da sensação de estufamento, além de melhorar o trânsito intestinal. Rica em anetol e flavonoides, ela favorece a digestão e ajuda a reequilibrar a flora intestinal. Quando combinadas, as duas ervas oferecem um efeito sinérgico que potencializa o alívio dos sintomas sem efeitos colaterais relevantes.

Para preparar o chá, basta utilizar uma colher de sopa de flores secas de camomila e uma colher de erva-doce para cada xícara de água. Ferva a água, adicione as ervas, tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. O ideal é consumir de duas a três xícaras por dia, preferencialmente após as refeições ou em momentos de maior desconforto.

Especialistas alertam, no entanto, que o chá não substitui o acompanhamento médico. A síndrome do intestino irritável exige diagnóstico adequado e, em alguns casos, orientações específicas sobre alimentação, uso de probióticos e até intervenções psicológicas. Mas o uso do chá pode ser um aliado importante dentro de uma abordagem integrada e personalizada.

Outros chás também são citados como auxiliares no controle da SII, como o chá de hortelã-pimenta, gengibre e alecrim. No entanto, a combinação camomila + erva-doce tem se destacado pela tolerância e eficácia em diferentes perfis de pacientes, incluindo idosos, adolescentes e gestantes (desde que com orientação médica).

Buscar alternativas naturais, seguras e de fácil acesso é uma forma de retomar o controle sobre o próprio corpo. E quando um simples chá pode oferecer tanto conforto, ele merece um lugar fixo na rotina de quem convive com esse tipo de desconforto gastrointestinal.