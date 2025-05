Quer limpar o intestino de forma natural? Esta fruta pode ser sua melhor aliada

Se você busca uma forma natural e eficaz de melhorar o funcionamento do intestino, uma fruta simples pode ser a resposta. Segundo especialistas em nutrição, o kiwi é um dos melhores alimentos para estimular o sistema digestivo de maneira suave e regular.

Photo: commons.wikimedia.org by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Напиток из киви

Kiwi: fibra e enzimas em ação

Rico em fibras insolúveis, o kiwi ajuda a acelerar o trânsito intestinal e facilita a eliminação de resíduos. Diferente de laxantes artificiais, ele age naturalmente, sem causar desconforto ou cólicas.

Além disso, contém a enzima actinidina, que melhora a digestão de proteínas e reduz a sensação de peso após as refeições. Com alto teor de água, o kiwi também contribui para a hidratação e o bom funcionamento do trato gastrointestinal.

Como incluir na rotina

O consumo recomendado é de 1 a 2 kiwis por dia, preferencialmente em jejum ou entre refeições. O efeito tende a ser perceptível após alguns dias de uso contínuo, especialmente se combinado com boa ingestão de líquidos e uma dieta rica em vegetais.

Ideal para quem tem rotina sedentária ou sofre com constipação ocasional, o kiwi favorece o equilíbrio da flora intestinal e traz sensação de leveza.

Aliás, tanto a versão verde quanto a dourada do kiwi têm efeito positivo na digestão — escolha a que mais combina com o seu paladar.