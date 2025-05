Manga pode ajudar a controlar o açúcar no sangue, revela novo estudo brasileiro

Além de saborosa e nutritiva, a manga pode ser uma aliada no controle do açúcar no sangue. Um novo estudo brasileiro mostrou que o consumo regular da fruta está associado à redução da glicemia, especialmente em pessoas com pré-diabetes.

Evidências científicas promissoras

Durante 12 semanas, participantes com glicemia de jejum elevada consumiram cerca de 280 gramas de manga fresca por dia. Os resultados foram surpreendentes: muitos apresentaram queda nos níveis de açúcar e melhora na sensibilidade à insulina — sem alterar dieta ou rotina de exercícios.

Os pesquisadores atribuem esse efeito aos compostos fenólicos e fibras presentes na manga. Essas substâncias ajudam a retardar a absorção de glicose e favorecem o metabolismo energético.

Doce na medida certa

Apesar de ser uma fruta doce, a manga tem índice glicêmico moderado e contém antioxidantes naturais que equilibram seu impacto no organismo. Para quem está em risco de desenvolver diabetes, ela pode ser uma opção segura quando consumida com moderação.

Importante lembrar: a manga não substitui medicamentos, mas pode ser uma ferramenta valiosa dentro de uma alimentação equilibrada.

Aliás, além de controlar a glicemia, a manga fortalece o sistema imunológico e melhora a digestão — são mais de 20 nutrientes em uma única fruta.