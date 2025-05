Metabolismo lento ou mal ajustado? Entenda por que seu corpo não emagrece como o dos outros

Você conhece alguém que come de tudo e não engorda, enquanto você luta com a balança mesmo comendo pouco? A culpa pode ser do metabolismo — mas não da forma como você pensa. Segundo especialistas ouvidos pelo portal Men's Health Itália, acelerar o metabolismo é possível, e não depende só da genética.

Photo: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

O que é, afinal, um “metabolismo rápido”?

Não se trata apenas de queimar calorias em repouso. Um metabolismo eficiente envolve:

boa massa muscular (músculo consome mais energia do que gordura);

sistema hormonal equilibrado (principalmente tireoide, insulina e cortisol);

movimento frequente e recuperação adequada (sono, hidratação, relaxamento).

Ou seja, corpos ativos e bem regulados queimam mais e melhor.

Como acelerar de forma natural?

Movimente-se ao longo do dia — caminhar, subir escadas, ficar menos tempo sentado; Invista em treinos de força — musculação aumenta o gasto mesmo em repouso; Inclua proteínas em todas as refeições — elas exigem mais energia para serem digeridas; Dorme bem — a privação de sono reduz a taxa metabólica basal; Evite dietas muito restritivas — cortar calorias em excesso desacelera o metabolismo.

Seu peso está “travado”? Eis os possíveis culpados:

retenção de líquidos (especialmente em mulheres);

excesso de alimentos saudáveis e calóricos (castanhas, azeite, abacate);

estresse crônico, que afeta os hormônios da fome e saciedade;

baixa ingestão de água ou fibra;

treinos intensos sem recuperação.

A boa notícia?

Com ajustes simples, é possível “educar” o corpo a funcionar de forma mais eficiente. Seu metabolismo responde ao que você faz diariamente, não ao que você comeu ontem.

Como conclui o artigo do Men's Health: “Seu metabolismo é treinável — e isso está nas suas mãos”.