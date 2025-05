Pular a base no dia a dia pode te deixar com aparência mais jovem, dizem especialistas

Você sabia que usar base todos os dias pode estar deixando seu rosto com aparência mais cansada e envelhecida? De acordo com dermatologistas britânicos entrevistados pela Hello Magazine, abrir mão da base pode, na verdade, fazer você parecer mais jovem.

Photo: commons.wikimedia.org by Ben steele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крем

Maquiagem que envelhece: como isso acontece?

Com o tempo, a pele perde elasticidade e hidratação natural. Bases pesadas, especialmente as de acabamento matte, podem acentuar linhas de expressão, poros dilatados e áreas ressecadas, criando o temido efeito “máscara”.

Além disso, o uso contínuo de maquiagem impede que a pele reflita luz naturalmente, reduzindo o viço e dando uma aparência mais opaca — o oposto da juventude.

O que acontece quando você para de usar base?

Segundo especialistas, após algumas semanas sem base, a pele tende a:

recuperar o brilho natural;

ficar menos reativa e mais uniforme no tom;

produzir sebo e hidratação de forma mais equilibrada;

parecer mais leve e saudável, mesmo sem maquiagem.

Algumas mulheres relatam que começaram a receber elogios por parecerem “mais descansadas” — mesmo sem mudarem a rotina além de abrir mão da base.

Como substituir a base com sabedoria?

Especialistas sugerem apostar em:

hidratantes com cor e FPS;

seruns com efeito glow para uniformizar a pele;

corretivo apenas em pontos específicos;

blush cremoso e balm labial para um toque de frescor.

Mas cuidado: sem cuidados, o efeito pode ser o oposto

Parar de usar base não significa abandonar a rotina de cuidados. É essencial:

limpar a pele diariamente com produtos suaves;

hidratar pela manhã e à noite;

usar protetor solar todos os dias;

dormir bem e beber água suficiente para manter o viço natural.

A tendência global de beleza aponta para uma estética mais leve, real e acessível. E, ao que tudo indica, menos realmente é mais — inclusive quando o assunto é parecer mais jovem.