Exercícios no chão para fortalecer core e glúteos com baixo impacto

Manter o corpo ativo não exige necessariamente idas à academia ou treinos de alta intensidade que demandam um preparo emocional exaustivo. Exercícios realizados no chão, utilizando apenas o peso do próprio corpo, permitem trabalhar grupos musculares específicos com menos impacto nas articulações.

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Foco em core e membros inferiores

Estes movimentos priorizam o controle da amplitude e a percepção da contração muscular, adequando-se a um ritmo mais calmo de atividade.

Glúteos e posterior de coxa

Elevação pélvica com apoio nos calcanhares: Deitado de costas, joelhos flexionados e pés no chão. Empurre o quadril para cima na expiração até formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Desça suavemente sem encostar a pelve no solo. 13-15 repetições.

Deitado de costas, joelhos flexionados e pés no chão. Empurre o quadril para cima na expiração até formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Desça suavemente sem encostar a pelve no solo. 13-15 repetições. Elevação pélvica unilateral: Na mesma posição, mantenha uma perna estendida verticalmente. Eleve o quadril usando a força da perna de apoio, mantendo a pelve nivelada para evitar torções. 10-12 repetições por lado.

Na mesma posição, mantenha uma perna estendida verticalmente. Eleve o quadril usando a força da perna de apoio, mantendo a pelve nivelada para evitar torções. 10-12 repetições por lado. Abdução de quadril com joelhos flexionados: Deitado de lado, joelhos dobrados a 90 graus. Eleve a perna de cima sem girar o tronco para trás. 12-15 repetições.

Deitado de lado, joelhos dobrados a 90 graus. Eleve a perna de cima sem girar o tronco para trás. 12-15 repetições. Pulsação lateral: Na posição anterior, mantenha a perna elevada e realize pequenos movimentos oscilatórios sem baixá-la. 25-30 pulsações.

Na posição anterior, mantenha a perna elevada e realize pequenos movimentos oscilatórios sem baixá-la. 25-30 pulsações. Extensão de perna lateral: Com os joelhos unidos e a canela elevada, estenda a perna para frente e para cima, retornando à posição inicial. 12-15 repetições.

Abdômen e estabilização do tronco

Abdominal lateral: Pernas flexionadas e voltadas para o lado, mãos atrás da cabeça. Eleve a parte superior do tronco na expiração para recrutar os oblíquos. 12-15 repetições por lado.

Pernas flexionadas e voltadas para o lado, mãos atrás da cabeça. Eleve a parte superior do tronco na expiração para recrutar os oblíquos. 12-15 repetições por lado. Dead Bug: Braços estendidos para cima e pernas dobradas em ângulo reto. Desça alternadamente o braço e a perna opostos, mantendo a lombar pressionada contra o chão. 18-20 repetições.

Braços estendidos para cima e pernas dobradas em ângulo reto. Desça alternadamente o braço e a perna opostos, mantendo a lombar pressionada contra o chão. 18-20 repetições. Limpadores de parabrisa: Braços abertos e pernas flexionadas elevadas. Desça os joelhos lateralmente de forma controlada, mantendo os ombros fixos no solo. 18-20 repetições.

Braços abertos e pernas flexionadas elevadas. Desça os joelhos lateralmente de forma controlada, mantendo os ombros fixos no solo. 18-20 repetições. Isometria "Barquinhos": Eleve ombros e pernas simultaneamente, mantendo a estabilidade do tronco. Sustente por 30-40 segundos.

Eleve ombros e pernas simultaneamente, mantendo a estabilidade do tronco. Sustente por 30-40 segundos. Nadador: Deitado de bruços, eleve alternadamente o braço e a perna opostos. O movimento trabalha a musculatura extensora da coluna e a cadeia posterior. 18-20 repetições.

A prática regular desses exercícios melhora a consciência corporal e a resistência muscular. É importante notar que o fortalecimento muscular é um processo distinto da perda de gordura localizada, a qual depende de regularidade na atividade e alimentação. Caso sinta desconforto na região lombar, reduza a amplitude do movimento para manter a coluna estabilizada.