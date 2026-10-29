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Erros comuns em flexões: o que pode estar impedindo seu progresso?

Fitness

As flexões de braço são consideradas um indicador fundamental da preparação física, pois demandam a ativação dos músculos peitorais, tríceps e deltoide anterior, além de exigir tensão estática da musculatura do core. A capacidade de executar o movimento com técnica correta e em alto volume reflete diretamente a resistência muscular da parte superior do corpo.

Мужчина, выполняющий отжимания в военной форме
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина, выполняющий отжимания в военной форме

Avaliação do nível atual

Para estabelecer um ponto de partida antes de iniciar o treinamento, são propostos dois métodos de teste:

  • Máximo em uma única série: execução do maior número de repetições sem interrupção. O teste é encerrado quando a técnica é comprometida (arqueamento da lombar ou redução da amplitude).
  • Limite de tempo (2 minutos): execução do máximo de repetições em 120 segundos. Este formato permite breves pausas na posição de prancha (com o quadril elevado), sendo proibido tocar os joelhos no chão ou levantar-se.

Critérios técnicos de execução

Para que a avaliação seja válida, consideram-se apenas as repetições "limpas":

  • Posicionamento corporal: alinhamento reto do topo da cabeça aos calcanhares, com escápulas retraídas, abdômen contraído e quadril estabilizado.
  • Posição das mãos: levemente além da largura dos ombros.
  • Amplitude: descida durante a inspiração até formar um ângulo reto nos cotovelos (ou tocar o peito no chão) e extensão total dos braços durante a expiração.

Para quem não domina a versão clássica, a alternativa é utilizar versões simplificadas, como flexões com as mãos em um banco ou com os joelhos apoiados, registrando o resultado mensalmente para monitorar a progressão.

Organização da carga e progressão

O aumento do desempenho baseia-se na regularidade e na progressão sistemática da carga.

Frequência e Recuperação

Para iniciantes, a frequência sugerida é de três sessões por semana (em dias alternados), permitindo a recuperação das microlesões musculares. Em casos de cronogramas diários, é indispensável a manutenção de pelo menos um dia de descanso total para evitar a fadiga do sistema nervoso central.

Lógica de Progressão

A progressão ocorre através do acréscimo de 1 a 3 repetições em cada série de trabalho a cada semana. Caso a intensidade seja levada até a falha muscular, o intervalo entre os treinos deve ser de, no mínimo, 48 horas.

Ferramentas Complementares

  • Variabilidade: alternância entre a pegada aberta (ênfase no peitoral) e fechada (ênfase no tríceps).
  • Complexidade: uso de coletes de peso, argolas ou elevação dos pés para alterar o centro de gravidade.
  • Base: integração de supino com barra e exercícios de estabilização do core (como pranchas), visando a eficiência na transferência de força durante a flexão.

Modelos de sistematização do treino

A carga e a progressão variam conforme a frequência escolhida:

Parâmetro Esquema Diário Esquema 3x por semana
Cálculo da Carga 50% do máximo individual 33% do máximo individual
Volume 1 série por dia 3 séries com 30s de intervalo
Progressão +1 repetição por dia +2-3 repetições por semana
Controle Teste a cada 2 semanas Teste mensal

Fatores que limitam a progressão

A estagnação dos resultados geralmente está atrelada a quatro fatores principais:

  1. Técnica deficiente: a redução da amplitude limita o estímulo necessário para o crescimento muscular.
  2. Overtraining: a prática diária até a exaustão total, sem pausas, esgota os recursos do organismo e reduz a força.
  3. Core instável: a fraqueza abdominal e lombar desvia a energia da propulsão para a estabilização do corpo.
  4. Ausência de progressão: a manutenção do mesmo volume de repetições por longos períodos gera platôs.

O progresso final é condicionado a variáveis individuais, como genética, peso corporal e a qualidade da recuperação (sono e nutrição), devendo a evolução ser medida em relação ao próprio histórico do praticante.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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