Erros comuns em flexões: o que pode estar impedindo seu progresso?

As flexões de braço são consideradas um indicador fundamental da preparação física, pois demandam a ativação dos músculos peitorais, tríceps e deltoide anterior, além de exigir tensão estática da musculatura do core. A capacidade de executar o movimento com técnica correta e em alto volume reflete diretamente a resistência muscular da parte superior do corpo.
Para estabelecer um ponto de partida antes de iniciar o treinamento, são propostos dois métodos de teste:
Para que a avaliação seja válida, consideram-se apenas as repetições "limpas":
Para quem não domina a versão clássica, a alternativa é utilizar versões simplificadas, como flexões com as mãos em um banco ou com os joelhos apoiados, registrando o resultado mensalmente para monitorar a progressão.
O aumento do desempenho baseia-se na regularidade e na progressão sistemática da carga.
Para iniciantes, a frequência sugerida é de três sessões por semana (em dias alternados), permitindo a recuperação das microlesões musculares. Em casos de cronogramas diários, é indispensável a manutenção de pelo menos um dia de descanso total para evitar a fadiga do sistema nervoso central.
A progressão ocorre através do acréscimo de 1 a 3 repetições em cada série de trabalho a cada semana. Caso a intensidade seja levada até a falha muscular, o intervalo entre os treinos deve ser de, no mínimo, 48 horas.
A carga e a progressão variam conforme a frequência escolhida:
|Parâmetro
|Esquema Diário
|Esquema 3x por semana
|Cálculo da Carga
|50% do máximo individual
|33% do máximo individual
|Volume
|1 série por dia
|3 séries com 30s de intervalo
|Progressão
|+1 repetição por dia
|+2-3 repetições por semana
|Controle
|Teste a cada 2 semanas
|Teste mensal
A estagnação dos resultados geralmente está atrelada a quatro fatores principais:
O progresso final é condicionado a variáveis individuais, como genética, peso corporal e a qualidade da recuperação (sono e nutrição), devendo a evolução ser medida em relação ao próprio histórico do praticante.
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A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.