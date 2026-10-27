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Por que a respiração e movimentos simples são a base para a estabilidade do core

Fitness

Tentar corrigir o volume abdominal com treinos intensos logo no início costuma levar à fadiga precoce e ao abandono da atividade. A abordagem técnica deve começar por movimentos simples que envolvam a musculatura profunda do core e auxiliem na estabilidade da coluna, mantendo o tônus sem a necessidade de frequência diária em academias.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A progressão gradual é fundamental. A consistência na execução supera a carga de treinos intensos e esporádicos. O aumento da dificuldade deve ser lento para que o corpo se adapte às novas demandas biomecânicas.

"O objetivo é escolher um formato de movimento que possa ser mantido a longo prazo, sem sobrecarregar o sistema nervoso e as articulações", afirma o treinador particular Artem Kiselev.

Execução dos exercícios

Para trabalhar a musculatura abdominal e pélvica em casa, podem-se utilizar superfícies planas ou móveis simples.

  • Ponte glútea: Deitado de costas, flexione os joelhos e mantenha os braços estendidos ao lado do corpo. Expire enquanto eleva a pelve, sustente a posição por 3 a 5 segundos e retorne ao ponto inicial. Realize de 8 a 10 repetições.
  • "Gato" na cadeira: Sentado com a coluna ereta e mãos sobre os joelhos. Inspire realizando uma extensão suave da coluna; expire arredondando as costas e contraindo o abdômen. Realize de 6 a 10 repetições para envolver os músculos transversos do abdômen.
  • Respiração diafragmática: Sentado, em pé ou deitado, inspire profundamente permitindo a expansão do abdômen. Na expiração, direcione o abdômen suavemente em direção à coluna. Este movimento serve para o controle do cinturão muscular.

"A negligência das práticas respiratórias é um erro comum. O trabalho com o diafragma auxilia no fortalecimento do core e no processo digestivo, o que impacta a aparência abdominal", explica o médico gastroenterologista Sergei Danilov.

Critérios de técnica e segurança

É necessária a avaliação do estado físico antes de iniciar as práticas. Em casos de patologias crônicas da coluna, articulações ou problemas cardíacos, a consulta com um especialista em LFC (Terapia Física) é indispensável para ajustar a carga e evitar lesões.

"Se o exercício causar dor aguda ou desconforto severo, a interrupção deve ser imediata para análise da técnica. Manter um registro das sensações ajuda a corrigir a intensidade do treino", ressalta o instrutor de LFC Andrei Soloviev.

Atividade Função Técnica
Ponte glútea Fortalecimento do core e região pélvica
"Gato" na cadeira Trabalho dos músculos transversos
Respiração diafragmática Controle abdominal e redução de tensão

Perguntas frequentes

Os exercícios são adequados para iniciantes?
Sim, as técnicas apresentam baixo risco de lesão e não exigem preparação física prévia.

Qual a frequência recomendada?
Para a manutenção do tônus, a execução diária com foco na qualidade do movimento é a recomendada.

Quando os resultados são perceptíveis?
A percepção de maior tônus muscular e leveza geralmente ocorre entre 2 a 3 semanas de prática regular associada à dieta.

Podem ser feitos em caso de dores nas costas?
Se houver diagnóstico de lesão ou doença na coluna, a carga e a amplitude do movimento devem ser validadas por um médico.

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