Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como montar um espaço de treinos em casa com objetos domésticos

Fitness

É possível montar um espaço para treinos em casa utilizando objetos domésticos, adaptando a mecânica dos movimentos para substituir equipamentos profissionais como halteres, caneleiras ou bancos de força. A eficácia dessa abordagem depende da escolha correta do substituto e do rigor técnico para evitar lesões.

Женщина выполняет выпады
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина выполняет выпады

Substitutos para pesos livres e resistência

Garrafas plásticas com água ou areia funcionam como alternativa a halteres e kettlebells. Embalagens de 0,5 litro são indicadas para a musculatura dos ombros (deltoides), enquanto galões de cinco litros podem ser usados em agachamentos profundos ou para trabalhar a parte interna das coxas.

Ponto técnico: Para evitar sobrecarga assimétrica na coluna, utilize sempre recipientes de volumes idênticos para ambos os braços.

Para progressão de carga em exercícios de peso corporal, o uso de uma mochila preenchida com livros ou grãos é a opção mais estável. O peso fica próximo ao centro de gravidade do corpo, sendo útil para fortalecer o core e as costas. A condição fundamental é que as alças estejam bem apertadas para evitar que a carga se desloque durante o movimento.

Equipamentos de apoio e mobilidade

Uma cadeira de cozinha pode atuar como banco de força para a execução de afundos búlgaros, mergulhos para tríceps ou subidas (step-ups). Também pode servir como limitador de profundidade em agachamentos.

Limite de segurança: A cadeira deve estar encostada na parede ou sobre um tapete antiderrapante. Se o móvel oscilar, o peso é transferido incorretamente para as articulações, aumentando o risco de acidentes.

Para a mobilidade e alongamento, a toalha de banho substitui as faixas elásticas. Por não possuir elasticidade, ela permite a fixação rígida dos membros e o controle preciso da amplitude, sendo indicada para alongar a parte posterior das coxas ou abrir a região torácica através do travamento dos braços atrás das costas.

Objeto Substituto Aplicação Principal
Garrafas plásticas Bíceps, tríceps e ombros
Mochila com carga Agachamentos, afundos e flexões
Cadeira estável Subidas e afundo búlgaro
Toalha Alongamento e mobilidade de ombros

Perguntas frequentes sobre treinos caseiros

Como ajustar a carga na mochila?

Recomenda-se iniciar com 2 a 3 kg. O peso está adequado se for possível realizar entre 12 e 15 repetições com técnica perfeita, sentindo dificuldade acentuada nas duas últimas.

É seguro treinar de meias no chão?

Não. As meias deslizam facilmente, aumentando o risco de quedas. O ideal é treinar descalço para maior aderência ou utilizar tênis, especialmente ao usar pesos.

A cadeira substitui totalmente o banco de academia?

Para a maioria dos exercícios, sim. No entanto, ela não deve ser usada como apoio para as costas em supinos, pois sua estrutura não é projetada para distribuir o peso ao longo da coluna.

Leia também

 

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Economia
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Curiosidades
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Mais populares
Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses

Produção começa na maior fábrica russa; estrutura mecânica ajustada para aderência e escoamento; verão Sunmode chega em 2027 com preços próximos aos chineses e promessa de desempenho superior.

Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Justiça do Trabalho proíbe supermercados Zona Sul de enviar comunicados com teor eleitoral a funcionários
Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano
União Europeia volta atrás: importação de peles de zibelina russa liberada Anastasiya Zhukova Cidades europeias mergulharam em conflitos intensos: o cenário urbano mudou de forma inesperada Petr Ermilin Trump insulta países em guerra: retórica gera repúdio conjunto de governos rivais na Líbia Creator
Manutenção adequada prolonga durabilidade de transmissões CVT em veículos
Técnica babydoll makeup: aplicação precisa de blush e corretivo
Olhar do gato de madrugada: entre memória de reforço e ritmo biológico
Olhar do gato de madrugada: entre memória de reforço e ritmo biológico
últimos materiais
BMW iX5 60 xDrive 2027: revoluciona o conceito de SUV elétrico com autonomia impressionante
Água do chuveiro: os perigos dos minerais acumulados que você nem suspeitava
Protocolo norueguês 4x4 melhora a resistência cardiovascular em 40 minutos
Governo inaugura o Centro Pronto para emissão de documentos em Maputo
Black Mamba: a química das pirazinas entre cacau e café na estrutura do bolo
Irã usa combustíveis líquidos e cortes de carga para compensar danos na rede de gás
União Europeia volta atrás: importação de peles de zibelina russa liberada
Vinho cereja e esmaltação magnética para visual natalino contido
Fiocruz aponta avanço de doenças infecciosas em 54% do território brasileiro
O segredo do tiramisu perfeito: a técnica que transforma a textura final sem precisar de forno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.