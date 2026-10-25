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Mobilidade e força: 4 passos rápidos para quem não tem tempo de ir à academia

Fitness

Após os 30 anos, o corpo começa a perder massa muscular gradualmente — em média, de 3% a 8% por década. Após os 60 anos, esse processo se acelera. A perda muscular impacta diretamente a autonomia e a confiança em movimentos simples do dia a dia. No entanto, esse processo pode ser retardado e parcialmente compensado com a rotina de exercícios adequada.

Бодрый человек утром
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Бодрый человек утром

A especialista em condicionamento físico e envelhecimento, Patricia Greenberg, sugere uma breve rotina matinal. Esses exercícios ajudam a manter o tônus ​​muscular e o condicionamento cardiovascular sem a necessidade de ir à academia ou usar equipamentos especiais.

1. Marcha Estacionária (ou Caminhada Rápida)
Os primeiros quatro minutos são dedicados ao aquecimento. Esta é uma versão modificada do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), que fortalece o coração.

Como fazer:

Fique em pé com a coluna reta.

Eleve os joelhos alternadamente até a altura do quadril.

Mantenha o abdômen contraído, usando os braços para acompanhar o ritmo dos passos.

Como alternativa, faça uma caminhada rápida ou suba escadas. Tempo: 3-4 minutos.

2. Elevação da Cadeira
Este exercício fortalece os músculos da parte inferior do corpo, que são essenciais para a mobilidade na idade adulta.

Como fazer:

Sente-se na beirada de uma cadeira ou sofá resistente com os pés apoiados no chão, alinhados com os joelhos.

Incline o tronco ligeiramente para a frente.

Levante-se, evitando usar as mãos, os joelhos ou outras superfícies como apoio.

Lentamente e com controle, sente-se novamente.

Tempo: 45 segundos.

3. Flexões
Um exercício básico para manter a força da parte superior do corpo e a estabilidade do core.

Como fazer:

Entre na posição de prancha alta: as palmas das mãos diretamente abaixo dos ombros, com o corpo formando uma linha reta.

Flexe os cotovelos, abaixando o peito em direção ao chão.

Tenha cuidado para não arquear a lombar e mantenha o corpo rígido.

Empurre o corpo para cima, estendendo completamente os braços.

Tempo: 1 minuto.

4. Flexão dos Dedos dos Pés
Trabalha a flexibilidade e a estabilidade do core.

Como fazer:

Fique em pé com os pés afastados. Incline-se para a frente a partir dos quadris, mantendo as costas retas.

Alterne os movimentos em direção ao pé esquerdo, depois ao pé direito e, por fim, ao centro do corpo.

Tempo: 2 minutos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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