Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Subaru anuncia reformulação da linha Impreza nos Estados Unidos para o ano de 2027
Rússia e Níger formalizam comissão para substituir exportação de minério bruto por produtos processados
Laila Zaid e Bel Coelho participam de ações contra o desperdício de comida no Brasil
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks
Sono insuficiente encurta vidas: estudo liga privação ao impacto maior que má alimentação
Mannik: a textura depende da hidratação da gema de aveia e do tipo de fruta
Cansaço de ver pelos encravados: o erro comum que destrói a integridade das fibras têxteis
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Quadril fixo contra o chão surpreende: controle da coluna evita hiperextensão em flexões

Fitness

O uso da parede como apoio para os pés em exercícios abdominais altera a estabilidade da pelve. Ao fixar a posição do quadril, é possível reduzir a sobrecarga na região lombar e a tensão excessiva nos músculos do pescoço, facilitando o controle da curvatura da coluna para quem apresenta dificuldade em manter as pernas suspensas ou em evitar a hiperextensão lombar durante as flexões tradicionais.

Девушка выполняет скручивания позвоночника
Photo: commons.wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет скручивания позвоночника

Preparação e posicionamento

Deite-se de costas, de frente para a parede, posicionando os glúteos a uma distância de 30 a 50 cm da superfície. Apoie as solas dos pés na parede com os joelhos flexionados em um ângulo de 90 graus. A coluna deve manter sua curvatura natural: sem forçar a lombar contra o chão, mas também sem criar um espaço excessivo entre a coluna e a superfície. A execução dos movimentos ocorre na expiração, com o retorno ao ponto inicial durante a inspiração.

Execução dos exercícios

1. Flexões com extensão de braços

Este movimento direciona a carga para a parte superior do músculo reto abdominal.

  • Técnica: Estenda os braços acima da cabeça. Na expiração, tire as escápulas do chão e conduza os braços estendidos ao longo do corpo em direção à parede.
  • Erro comum: Realizar impulsos com a cabeça ou tentar aproximar o queixo do peito utilizando a musculatura cervical.
  • Volume: 12 a 15 repetições.

2. Flexões oblíquas (cotovelo-joelho)

O exercício trabalha os músculos oblíquos e a lateral do tronco.

  • Técnica: Posicione as palmas das mãos atrás da cabeça (sem entrelaçar os dedos). Eleve a parte superior do tronco e direcione o cotovelo direito em direção ao joelho esquerdo. Repita para o lado oposto.
  • Erro comum: Descolar excessivamente a região lombar do chão, o que reduz a estabilidade da pelve.
  • Volume: 16 a 18 repetições totais.

3. Ponte glútea com movimento de braços

Movimento integrado que envolve isquiotibiais, glúteos e a musculatura profunda do core.

  • Técnica: Pés firmemente apoiados na parede e mãos atrás da cabeça. Na expiração, eleve o quadril até que o corpo forme uma linha reta, movendo simultaneamente os braços para a frente, em direção às coxas.
  • Critério técnico: A elevação deve ser resultado da contração dos glúteos, e não do empurre da lombar para cima.
  • Volume: 12 a 15 repetições.

4. Inclinações laterais ("Pingüim")

Focado nos estabilizadores laterais e no controle do tronco no plano horizontal.

  • Técnica: Braços ao longo do corpo. Eleve levemente as escápulas e realize inclinações alternadas para a direita e para a esquerda, tentando tocar a parede com as pontas dos dedos.
  • Critério técnico: O tronco deve se mover paralelamente ao chão, sem oscilação do quadril.
  • Volume: 18 a 20 movimentos totais.

5. Flexões centrais

Altera o vetor de carga para intensificar o trabalho do reto abdominal.

  • Técnica: Una as palmas das mãos acima da cabeça. Na expiração, eleve a região torácica e direcione as mãos para a frente, passando-as por entre os joelhos.
  • Critério técnico: O foco deve estar na aproximação das costelas em direção à pelve, e não na amplitude máxima da elevação.
  • Volume: 12 a 15 repetições.

Diretrizes de execução

O complexo pode ser realizado em 2 a 3 séries. O critério de eficiência é o controle do movimento em cada fase, priorizando a precisão em vez da velocidade. O apoio na parede minimiza a inércia, permitindo a execução fluida e a contração muscular consciente no ponto máximo de cada exercício.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Honda atualiza Civic Type R para América do Norte com foco em conforto e precisão
Carros
Honda atualiza Civic Type R para América do Norte com foco em conforto e precisão
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Estilo de Vida e Comportamento
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Mais forte que o leão: por que a mordida da onça-pintada é tão impressionante
Animais
Mais forte que o leão: por que a mordida da onça-pintada é tão impressionante
Mais populares
Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico

A simulação visual do brim em tecidos maleáveis substitui a compressão dos jeggings pela amplitude de cortes barrel e pernas largas.

Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
O fim do domínio dos utilitários atuais: a BMW prepara uma ofensiva que deixará concorrentes em xeque
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
últimos materiais
Quadril fixo contra o chão surpreende: controle da coluna evita hiperextensão em flexões
Subaru anuncia reformulação da linha Impreza nos Estados Unidos para o ano de 2027
Rússia e Níger formalizam comissão para substituir exportação de minério bruto por produtos processados
Laila Zaid e Bel Coelho participam de ações contra o desperdício de comida no Brasil
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks
Sono insuficiente encurta vidas: estudo liga privação ao impacto maior que má alimentação
Mannik: a textura depende da hidratação da gema de aveia e do tipo de fruta
Cansaço de ver pelos encravados: o erro comum que destrói a integridade das fibras têxteis
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.