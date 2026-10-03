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Por que você treina mas não vê resultados: os erros alimentares que travam a evolução

Fitness

A ausência de resultados visíveis em treinamentos regulares muitas vezes não está relacionada à carga em si, mas a hábitos alimentares que podem mascarar a progressão. A análise conjunta da rotina de exercícios e da composição da dieta é fundamental para identificar as causas de estagnação no desempenho físico.

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Photo: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
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Deficiência de proteínas

Alimentos como aveia, castanhas ou queijos contêm proteínas, porém em quantidades reduzidas. Quando as refeições oferecem apenas 5 a 10 gramas desse nutriente, torna-se difícil atingir a meta diária. Para a manutenção da forma física, o referencial indicado é de 1,4 a 2,0 gramas de proteína por quilograma de massa corporal ao dia. A inclusão de uma fonte completa de proteína em cada refeição principal é a estratégia para sanar esse déficit.

Restrições calóricas excessivas

A combinação de início de treinamentos com uma redução drástica na ingestão alimentar gera efeitos colaterais. O organismo perde a capacidade de recuperação, resultando na queda da resistência geral e dos índices de força. Embora a redução da massa gorda exija um déficit energético, restrições excessivas prejudicam a adaptação do corpo às cargas de trabalho.

Déficit de carboidratos

Os carboidratos são a principal fonte de energia para atividades de alta intensidade. A exclusão de grãos, pães ou frutas compromete a qualidade do treino devido à falta de energia. Sem reservas adequadas de glicogênio, o organismo apresenta dificuldade em lidar com as cargas de peso.

Compensação alimentar equivocada

É comum a tendência de aumentar a ingestão calórica após o treino, baseando-se no gasto energético da sessão. No entanto, as calorias queimadas na academia são frequentemente superestimadas. Um único lanche volumoso pode compensar todo o gasto energético de uma hora de atividade, anulando as tentativas de alterar a composição corporal.

O equívoco do timing nutricional

Frequentemente, prioriza-se o momento exato da ingestão alimentar antes ou depois do treino. Contudo, a quantidade total de proteínas e calorias consumidas ao longo das 24 horas é mais determinante do que os intervalos entre as refeições e a atividade física. A regularidade alimentar e a qualidade do programa de treinamento possuem maior impacto nos resultados do que a precisão rigorosa do horário da última refeição.

Conclusão

Enquanto o treinamento envia o sinal para a mudança, a nutrição fornece os recursos necessários para consolidar o resultado. O progresso depende da combinação entre carga, recuperação e aporte estável de nutrientes. Substituir a busca por esquemas ideais por uma dieta consistente é o caminho para destravar a evolução física.

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Author`s name Petr Ermilin
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