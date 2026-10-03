Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Flávio Dino determina investigação da Polícia Federal sobre ataques a símbolos católicos em todo o Brasil
Receita petrolífera russa salta em setembro com transição de descontos para prêmios na Ásia
Posição do braço durante medição da pressão arterial pode alterar diagnóstico de hipertensão
Uso descontrolado de diuréticos pode causar arritmias por queda de potássio no sangue
Dezassete Estados-membros da UE contestam cortes nos fundos de coesão e na PAC
Fragilidade transformada: cetim encontra blazers e trench coats em nova proposta
Espanha prioriza sanções da UE e banirá importações de GNL russo até 2027
Rússia avalia restringir exportação de frutos do mar selvagens ao Japão

Gordura abdominal acumulada: core estabiliza a coluna sem milagres

Fitness

Após os 50 anos, manter a forma física apresenta novos desafios, principalmente devido à perda natural de massa muscular e à desaceleração do metabolismo. É comum que o acúmulo de gordura na região abdominal se torne uma preocupação central, mas tentar eliminá-la apenas com abdominais clássicos costuma ser ineficaz. A ciência do exercício é clara: não existe queima de gordura localizada; o organismo utiliza as reservas energéticas de forma sistêmica, distribuída por todo o corpo.

Сжигание жира
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сжигание жира

Para quem busca melhorar a região abdominal nesta fase da vida, o foco deve ser o fortalecimento do core - a camada profunda de músculos que sustenta a coluna vertebral e protege os órgãos internos. Um core estável não apenas melhora a estética da cintura, mas aprimora a postura, reduzindo a sobrecarga na região lombar.

Atividades para fortalecimento sem equipamentos

Os movimentos a seguir utilizam apenas o peso do próprio corpo, proporcionando uma carga fisiológica que respeita a integridade das articulações.

  • Flexões na parede: Posicione-se a um passo de distância da parede, apoiando as mãos na altura do peito. Flexione e estenda os braços lentamente. O exercício trabalha a cintura escapular e exige que os músculos abdominais atuem de forma estática para manter o tronco alinhado. Sugestão: 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições.
  • "Inseto Morto" (Dead Bug): Deitado de costas, eleve os braços verticalmente e flexione os joelhos a 90 graus. Desça simultaneamente o braço e a perna opostos (ex: braço direito e perna esquerda) quase até tocar o chão, retornando à posição inicial. O ponto chave é manter a região lombar firmemente pressionada contra a superfície.
  • Ponte glútea: Deitado de costas com os pés apoiados no chão, eleve o quadril até que o corpo forme uma linha reta, contraindo os glúteos no topo. Este movimento fortalece a cadeia posterior, o que é fundamental para a estabilidade pélvica e a correção da postura em casos de hiperlordose lombar.
  • Prancha abdominal: Apoie-se nos antebraços e nas pontas dos pés, mantendo o corpo alinhado. Evite arquear a lombar ou elevar excessivamente o quadril. Para iniciantes, a prioridade deve ser o controle muscular em intervalos curtos, de 15 a 30 segundos, em vez da duração total.
  • Equilíbrio "Pássaro-Cão" (Bird-Dog): Em posição de quatro apoios, estenda simultaneamente o braço direito à frente e a perna esquerda para trás. Mantenha o equilíbrio por alguns segundos. O exercício desenvolve a coordenação e ativa os músculos estabilizadores profundos.

Caminhos para resultados consistentes

Embora os exercícios tornem a musculatura mais forte e funcional, a redução da camada de gordura subcutânea depende da combinação de atividade física e controle alimentar.

Fator Ação Efeito Relacionado
Carga de força 3 sessões por semana Fortalecimento do cinturão muscular e silhueta mais firme.
Cardio Caminhadas diárias Aumento do gasto energético global.
Alimentação Déficit calórico moderado Redução gradual do percentual de gordura corporal.

Um cronograma equilibrado prevê a prática em dias alternados, permitindo a recuperação dos tecidos. Fortalecer o core é, acima de tudo, investir na base da saúde da coluna; a melhora estética da região abdominal é a consequência de um estilo de vida ativo e integrado.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
Mulher
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
Sobrancelhas escuras pesam no rosto: nova tendência de baixo contraste redesenha a harmonia facial
Mulher
Sobrancelhas escuras pesam no rosto: nova tendência de baixo contraste redesenha a harmonia facial
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
últimos materiais
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Flávio Dino determina investigação da Polícia Federal sobre ataques a símbolos católicos em todo o Brasil
Gordura abdominal acumulada: core estabiliza a coluna sem milagres
Receita petrolífera russa salta em setembro com transição de descontos para prêmios na Ásia
Posição do braço durante medição da pressão arterial pode alterar diagnóstico de hipertensão
Uso descontrolado de diuréticos pode causar arritmias por queda de potássio no sangue
Dezassete Estados-membros da UE contestam cortes nos fundos de coesão e na PAC
Fragilidade transformada: cetim encontra blazers e trench coats em nova proposta
Espanha prioriza sanções da UE e banirá importações de GNL russo até 2027
Rússia avalia restringir exportação de frutos do mar selvagens ao Japão
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.