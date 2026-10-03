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Treino de força para maiores de 50 anos: como manter a funcionalidade motora no inverno

Fitness

A manutenção da atividade física durante o outono e o inverno é fundamental para evitar a perda do tônus muscular, especialmente para pessoas acima dos 50 anos, período em que o treinamento de força torna-se crítico para a preservação da densidade óssea e da funcionalidade motora no cotidiano.

Пожилая женщина занимается гимнастикой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина занимается гимнастикой

O programa apresentado tem a duração de quatro semanas e é destinado a indivíduos sem contraindicações médicas graves. É indispensável a consulta médica prévia para pessoas com diagnóstico de osteoporose, histórico recente de fraturas ou doenças cardiovasculares.

Equipamentos e Preparação

A estrutura do treino exige apenas um par de halteres e uma cadeira estável (sem rodízios, preferencialmente encostada à parede). O peso dos halteres deve permitir a execução de 8 repetições com técnica correta, sem solavancos ou apneia; garrafas de água podem ser utilizadas como alternativa inicial.

A frequência estabelecida é de três sessões de força por semana, com intervalos de um dia entre elas para recuperação. Nos dias de descanso, recomenda-se a manutenção de atividades aeróbicas, como caminhadas.

Estrutura dos Exercícios

O complexo base é composto por cinco movimentos focados em simular atividades cotidianas:

  • Levantar da cadeira: subida e descida lenta, focando em coxas e glúteos.
  • Remada com halteres: tronco inclinado com a coluna reta, puxando o peso em direção às costelas inferiores para fortalecer as costas e a postura.
  • Flexões na parede: fortalecimento de braços e cintura escapular, com dificuldade ajustável via distância dos pés em relação à parede.
  • Elevação de calcanhares: execução com apoio no encosto da cadeira para trabalhar o tornozelo e o equilíbrio.
  • "Caminhada do fazendeiro": transporte de halteres pelo ambiente durante 20 a 30 segundos, visando a força da preensão e estabilidade do core.

Planejamento de Progressão (4 Semanas)

A carga é distribuída de forma gradual ao longo do ciclo:

  • Semana 1 (Adaptação): Foco na técnica. Um set de 8 a 10 repetições por exercício (20 segundos para a caminhada). O descanso entre exercícios deve ser de no mínimo um minuto ou até a recuperação total da respiração.
  • Semana 2 (Volume): Caso não haja fadiga excessiva ou dores, adiciona-se um segundo set para cada exercício, mantendo o número de repetições.
  • Semana 3 (Intensidade): Aumento do volume para 10 a 12 repetições em ambos os sets. É permitida a elevação leve do peso dos halteres se a carga estiver baixa. A caminhada é estendida para 30 a 40 segundos.
  • Semana 4 (Consolidação): Manutenção de dois sets, com a possibilidade de adicionar um terceiro set apenas nos exercícios já dominados. O protocolo desaconselha o aumento simultâneo de peso, repetições e sets para evitar estresse excessivo ao organismo.

Segurança e Limitações

Embora o estímulo mecânico seja preventivo contra a osteoporose, o treinamento não substitui tratamentos médicos ou dietas ricas em proteínas e micronutrientes.

A interrupção imediata do treino é obrigatória em caso de dor torácica, tonturas, dispneia severa ou dores agudas nas articulações e coluna. Dores musculares leves no dia seguinte são consideradas normais. O objetivo central do programa é a manutenção da mobilidade e a confiança nos movimentos diários.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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