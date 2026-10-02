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Braços pesados limitam os movimentos: sequência rápida ativa circulação sem sobrecarga

Fitness

A sensação de peso e o inchaço nos braços costumam estar relacionados à falta de mobilidade ativa na cintura escapular. A estática prolongada favorece a estagnação linfática, o que impacta a elasticidade da pele e a definição muscular. Uma sequência de dez minutos de exercícios visa estimular a circulação sanguínea e o tônus dos tecidos sem gerar sobrecarga excessiva.

упражнения на плечевой пояс
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
упражнения на плечевой пояс

Princípio de Execução

O protocolo baseia-se na alternância entre períodos de esforço e pausas curtas. A manutenção da tensão muscular durante o tempo de trabalho é o que define o efeito do treino. A execução deve ser fluida, com a manutenção rigorosa da coluna ereta.

Elevação lateral de braços

Com os braços inicialmente alongados ao lado do corpo, o movimento inicia-se com a rotação das palmas para cima. Os braços sobem lateralmente até que as mãos se toquem acima da cabeça. É fundamental manter os cotovelos estendidos e a coluna estabilizada, evitando a hiperextensão da região lombar.

Afastamento e elevação dos braços

Posicione os braços flexionados à frente do corpo, com um antebraço sobreposto ao outro. O movimento consiste em afastar os braços lateralmente, mantendo os cotovelos alinhados à altura dos ombros. Em seguida, os antebraços elevam-se verticalmente até a extensão completa dos braços sobre a cabeça. O retorno à posição inicial ocorre seguindo a sequência inversa.

Flexão de braços com carga

Utilize halteres ou recipientes com água (entre 0,5 e 1,5 litro). Com os braços estendidos, palmas voltadas para a frente e cotovelos colados ao tronco, realize a flexão dos antebraços até a altura do peito. Os cotovelos devem permanecer fixos, sem deslocamentos laterais ou posteriores durante a subida.

Rotações circulares

Abra os braços lateralmente até que fiquem paralelos ao chão. Execute pequenos movimentos circulares com as articulações dos ombros. Os cotovelos devem permanecer retos e os ombros baixos, evitando que subam em direção às orelhas. A carga estática sobre os deltoides manifesta-se após alguns segundos de execução.

Elevação ondulatória do tronco

Deitado em decúbito ventral (de bruços), o corpo é elevado em um movimento ondulatório, iniciando pelos ombros e finalizando na pelve. O corpo atinge momentaneamente a posição de prancha, seguida por uma leve elevação do quadril. O retorno ocorre na ordem inversa: primeiro a pelve desce ao nível do corpo e, posteriormente, a região torácica toca o solo.

Parâmetros de Treino

Cada exercício deve ser realizado por 40 a 45 segundos, com intervalos de 15 segundos entre eles. O volume recomendado é de 4 a 5 séries do circuito completo.

Para quem não possui condicionamento para este ritmo, o tempo de execução pode ser reduzido para 25 a 30 segundos, limitando o volume inicial a 2 ou 3 séries. O critério principal é a precisão técnica, eliminando solavancos ou oscilações do tronco.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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