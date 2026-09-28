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Panturrilhas fortes funcionam como um 'segundo coração' para reduzir o inchaço nas pernas

Fitness

Após os 50 anos, a sensação de peso e o inchaço nas pernas tornam-se mais comuns devido à desaceleração da circulação venosa. O sedentarismo agrava esse quadro. Reservar de 10 a 15 minutos diários para exercícios de panturrilha e pés auxilia no fluxo sanguíneo e na manutenção da estrutura do arco plantar.

Отеки ног
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Отеки ног

Neste artigo:
Por que as pernas cansam
Exercícios práticos
A força dos pés e a mobilidade
Auto-massagem
Sinais de alerta
Perguntas frequentes

Por que as pernas cansam

O pé suporta a carga do corpo a cada passo. Com o tempo, o arco plantar pode perder a curvatura e os músculos perdem a tonicidade. Quando a pisada é incorreta, a distribuição do peso fica comprometida, o que gera sobrecarga nas articulações.

Já em situações de repouso prolongado ou trabalho sentado, o sangue venoso tende a estagnar, pois as panturrilhas não realizam as contrações necessárias para impulsionar o fluido de volta ao coração.

"O ponto principal é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com consistência, mesmo que seja apenas uma pausa rápida para alongar durante o trabalho", afirma Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.

Exercícios práticos

Para recuperar o tônus muscular não é necessário ir à academia. Atividades que ativam a musculatura sem gerar carga axial excessiva são suficientes.

Rolar a planta do pé sobre uma bola ou recolher pequenos objetos com os dedos fortalece as fáscias e ligamentos. Além disso, trabalhar a estabilidade e a propriocepção do tornozelo é fundamental para melhorar o equilíbrio e a coordenação.

"A postura começa pela base. Treinar os músculos dos pés ajuda a distribuir melhor a carga, o que pode reduzir a tensão na região lombar", explica Artem Kovalev, instrutor de fitness reabilitativo.

A força dos pés e a mobilidade

Uma biomecânica correta reduz a pressão sobre os joelhos. Quando o pé cumpre sua função de amortecedor, as articulações superiores sofrem menos impacto. Além disso, panturrilhas fortes auxiliam o retorno venoso, atuando como um "segundo coração".

Atividade Capacidade Estimulada
Rolar o pé (bola/rolo) Mobilidade da fáscia plantar
Elevação de calcanhares Ativação da bomba venosa
Alongamento de panturrilha Flexibilidade muscular

Auto-massagem

Os movimentos de massagem devem seguir o sentido do fluxo venoso: da extremidade em direção ao centro (do pé para o joelho). Essa prática auxilia na redução do inchaço matinal ou vespertino e melhora a elasticidade dos tecidos.

"Cargas leves e regulares costumam ser mais úteis do que treinos intensos e esporádicos, especialmente para quem passa o dia inteiro de pé", ressalta Artem Kiselev, personal trainer.

Sinais de alerta

É necessário buscar orientação médica se o inchaço persistir após o sono, ocorrer em apenas uma das pernas ou vier acompanhado de vermelhidão e dor ao toque. Além disso, a presença de falta de ar combinada ao edema nas pernas pode indicar problemas cardíacos e requer diagnóstico profissional.

Perguntas frequentes

Este complexo serve para iniciantes?
Sim, os exercícios podem ser feitos sem preparação prévia e em ritmo confortável.

Quando aparecem os resultados?
A sensação de leveza nas pernas geralmente é percebida após 1 ou 2 semanas de prática diária.

Qual o erro mais comum?
A falta de regularidade. Praticar ocasionalmente não gera a adaptação necessária para a melhora da função.

Com que frequência treinar?
ecomenda-se de 4 a 5 vezes por semana, dedicando de 10 a 15 minutos por sessão.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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