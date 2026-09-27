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Força de preensão: como impacta sua vida cotidiana e saúde

Fitness

Força de preensão não se resume a recordes de academia, mas impacta a autonomia em tarefas cotidianas, como carregar compras ou operar ferramentas. Frequentemente, as mãos são o "elo fraco": as pernas e as costas podem suportar a carga, mas os dedos cedem prematuramente. Além disso, a falta de firmeza no aperto aumenta o risco de acidentes durante o levantamento de pesos.

Мужчина тренирует руки
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Мужчина тренирует руки

Ajustes nos exercícios básicos para fortalecer o aperto

Não é necessário dedicar um dia exclusivo para os antebraços. Mudanças na execução de movimentos básicos alteram a carga sobre as mãos:

  • Compressão máxima: Aperte a barra ou a manopla do halter com a força máxima durante todo o set. Em exercícios unilaterais, como a remada com halter, aperte a barra também com a mão livre para gerar tensão adicional no corpo.
  • Aumento do diâmetro da pegada: Barras mais grossas dificultam a sustentação e exigem mais dos músculos do antebraço. Na ausência de equipamentos específicos (como Fat Gripz), envolva a barra ou o halter com uma toalha para aumentar a espessura da empunhadura.
  • Suspensão estática: Realize uma barra fixa e, em seguida, mantenha-se pendurado por 30 segundos. Repita o ciclo sem intervalos até que a falha ocorra nos dedos ou seja impossível realizar a próxima repetição da barra.
  • Variação de equipamentos: Para diversificar a carga nas mãos, substitua a barra por toalhas (penduradas na barra para fazer trações), cordas grossas ou tubos de PVC.

Exercícios específicos para força de preensão

Sustentação em tração invertida com toalha

Foco em força estática e estabilidade do tronco.

Execução: Fixe uma toalha em uma barra baixa. Posicione-se sob ela, apoiando os pés em um banco ou no chão. Segure as extremidades da toalha e puxe o corpo para cima até que fique paralelo ao solo.

Critério técnico: O corpo deve formar uma linha reta, com glúteos e abdômen contraídos.

Volume: Manter a posição estática por 30 segundos. Repetir 3 vezes.

Press de kettlebell invertido (Bottoms-Up Press)

Foco em estabilização do punho e coordenação.

Execução: Segure o kettlebell pela alça de modo que a base pesada fique voltada para cima. Apoie um dos joelhos no chão. Empurre o peso acima da cabeça, mantendo o equilíbrio para que a base não incline.

Critério técnico: O punho deve permanecer reto e alinhado verticalmente com o cotovelo. O antebraço deve estar na vertical.

Volume: 3 séries de 8 a 10 repetições.

Caminhada do fazendeiro (Farmer's Walk)

Exercício de força bruta e resistência de preensão.

Execução: Segure halteres ou kettlebells pesados em ambas as mãos. Aperte as manoplas com máxima intensidade.

Critério técnico: Escápulas retraídas, olhar para frente, pescoço neutro e coluna ereta.

Volume: Caminhar por 40 segundos, seguido de 20 segundos de descanso. Repetir por 4 ciclos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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