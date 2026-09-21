Abdominais feitos de forma incorreta nas manhãs: a rotina ignorada que causou impacto profundo

Para trabalhar a musculatura profunda e oblíqua do abdômen sem equipamentos, a técnica foca em três exercícios realizados em decúbito dorsal (deitado). A rotina consiste em ciclos de 10 a 14 dias consecutivos, seguidos por um intervalo de cinco dias para recuperação muscular. A execução é recomendada em jejum, logo após acordar.
"O principal é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com constância, sem sobrecarregar a região lombar", afirma Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares.
1. Estilingue
Posição: deitado com as pernas elevadas. É possível utilizar a parede como apoio para estabilidade.
Movimento: na expiração, o tronco sobe suavemente enquanto as mãos buscam os pés.
Volume: inicia-se com cinco repetições, progredindo até atingir um minuto de execução.
"O trabalho do core exige controle postural. É fundamental evitar a tensão excessiva na região cervical durante o movimento", observa Marina Guseva, instrutora de Pilates.
2. Pêndulo
Posição: pernas estendidas e elevadas verticalmente.
Movimento: na expiração, as pernas descem lentamente e alternadamente para os lados esquerdo e direito, direcionando a carga para os músculos oblíquos.
3. Alfabeto
Posição: pernas estendidas, mantendo uma distância de 10 a 15 cm do chão.
Movimento: as extremidades dos pés desenham as letras do alfabeto no ar. O exercício foca na musculatura transversa do abdômen.
A respiração dita a eficiência do movimento. A apneia (prender a respiração) durante a elevação do tronco ou das pernas é contraindicada. O esforço deve coincidir com a expiração, permitindo a oxigenação dos tecidos e o recrutamento das camadas profundas da musculatura.
"Um erro comum entre iniciantes é a respiração superficial, que impede o recrutamento da musculatura profunda do abdômen", explica Artem Kiselev, personal trainer.
|Movimento
|Foco Muscular
|Estilingue
|Reto abdominal
|Pêndulo
|Oblíquos
|Alfabeto
|Transverso do abdômen
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