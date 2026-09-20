Técnicas de encolhimento para trapézio: aprenda a evitar erros comuns no treino

Encolhimento (shrugs) é um exercício de isolamento focado na região superior das costas e ombros. O movimento visa a estabilização das escápulas e a preparação do corpo para cargas mais intensas.
A carga principal recai sobre as fibras superiores do trapézio. O movimento também recruta as porções médias do trapézio e os músculos romboides, situados entre as escápulas. Para a execução, o core atua na estabilização do tronco, enquanto pequenos músculos elevadores da escápula auxiliam a subida dos ombros.
"O ponto central é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com consistência, sem tentar utilizar pesos excessivos logo de início", afirma o personal trainer Artem Kiselev.
O exercício pode ser feito com halteres ou barra. A postura inicial exige pés afastados na largura dos ombros e corpo ereto. O peso é segurado com pegada pronada (palmas voltadas para o corpo) ao lado das coxas.
O movimento consiste em elevar os ombros em direção às orelhas durante a expiração. No ponto mais alto, mantém-se a contração por um a dois segundos. O retorno à posição inicial ocorre de forma controlada durante a inspiração, evitando impulsos ou solavancos.
"Muitos ignoram a pausa no topo do movimento, o que reduz a entrega do exercício", explica o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.
O erro mais frequente é a escolha de cargas excessivas que impedem a fixação dos ombros no topo por um segundo. Outro ponto crítico são os movimentos rotacionais dos ombros, que podem sobrecarregar o manguito rotador.
|Erro
|Consequência
|Rotação dos ombros
|Risco de lesão no manguito rotador
|Flexão dos cotovelos
|Transferência de carga para o bíceps
|Uso de inércia (balanço)
|Redução da carga real sobre os trapézios
Para manter o foco no trapézio, os braços devem permanecer estendidos, eliminando a ajuda de impulsos do tronco ou das pernas.
"Uma mobilidade matinal ou movimentos leves após acordar preparam as articulações para suportar a carga de pesos", ressalta o instrutor de fitness reabilitativo Artem Kovalev.
Iniciantes podem praticar? Sim, desde que utilizem cargas mínimas (halteres de 2-3 kg) para dominar a técnica sem solavancos.
Qual a frequência recomendada? Geralmente de 1 a 2 vezes por semana, com 2 a 4 séries por sessão.
Pode ser feito com dor no pescoço? Em caso de dor, o exercício deve ser realizado sem carga, focando apenas na mobilidade articular.
Qual o impacto da velocidade excessiva? O ritmo acelerado compromete o controle do movimento, reduz a contração muscular e eleva o risco de lesões.
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