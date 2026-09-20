Técnicas de encolhimento para trapézio: aprenda a evitar erros comuns no treino

Encolhimento (shrugs) é um exercício de isolamento focado na região superior das costas e ombros. O movimento visa a estabilização das escápulas e a preparação do corpo para cargas mais intensas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Упражнение для снятия напряжения в плечах на рабочем месте

Músculos envolvidos

A carga principal recai sobre as fibras superiores do trapézio. O movimento também recruta as porções médias do trapézio e os músculos romboides, situados entre as escápulas. Para a execução, o core atua na estabilização do tronco, enquanto pequenos músculos elevadores da escápula auxiliam a subida dos ombros.

"O ponto central é escolher um formato de movimento que possa ser mantido com consistência, sem tentar utilizar pesos excessivos logo de início", afirma o personal trainer Artem Kiselev.

Técnica de execução

O exercício pode ser feito com halteres ou barra. A postura inicial exige pés afastados na largura dos ombros e corpo ereto. O peso é segurado com pegada pronada (palmas voltadas para o corpo) ao lado das coxas.

O movimento consiste em elevar os ombros em direção às orelhas durante a expiração. No ponto mais alto, mantém-se a contração por um a dois segundos. O retorno à posição inicial ocorre de forma controlada durante a inspiração, evitando impulsos ou solavancos.

"Muitos ignoram a pausa no topo do movimento, o que reduz a entrega do exercício", explica o instrutor de treinos domiciliares Pavel Kuznetsov.

Erros comuns e riscos

O erro mais frequente é a escolha de cargas excessivas que impedem a fixação dos ombros no topo por um segundo. Outro ponto crítico são os movimentos rotacionais dos ombros, que podem sobrecarregar o manguito rotador.

Erro Consequência Rotação dos ombros Risco de lesão no manguito rotador Flexão dos cotovelos Transferência de carga para o bíceps Uso de inércia (balanço) Redução da carga real sobre os trapézios

Para manter o foco no trapézio, os braços devem permanecer estendidos, eliminando a ajuda de impulsos do tronco ou das pernas.

Variantes do movimento

Encolhimento sentado: Elimina a inércia do corpo, isolando a musculatura do pescoço e ombros.

Elimina a inércia do corpo, isolando a musculatura do pescoço e ombros. Encolhimento Heiny: Executado com a barra posicionada atrás das costas, alterando a distribuição da carga para os feixes posteriores dos deltoides.

"Uma mobilidade matinal ou movimentos leves após acordar preparam as articulações para suportar a carga de pesos", ressalta o instrutor de fitness reabilitativo Artem Kovalev.

Perguntas frequentes

Iniciantes podem praticar? Sim, desde que utilizem cargas mínimas (halteres de 2-3 kg) para dominar a técnica sem solavancos.

Qual a frequência recomendada? Geralmente de 1 a 2 vezes por semana, com 2 a 4 séries por sessão.

Pode ser feito com dor no pescoço? Em caso de dor, o exercício deve ser realizado sem carga, focando apenas na mobilidade articular.

Qual o impacto da velocidade excessiva? O ritmo acelerado compromete o controle do movimento, reduz a contração muscular e eleva o risco de lesões.