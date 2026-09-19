Dor nas articulações ao correr? 5 exercícios de baixo impacto para substituir

O impacto repetitivo da corrida pode ser problemático para quem tem sensibilidade nas articulações. Para manter a intensidade cardiovascular, a resistência e a força sem saltos ou aterrissagens bruscas, a alternativa é focar em exercícios de baixo impacto.

Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина отдыхает на беговой дорожке

A inclusão de treinos de força também beneficia corredores experientes, pois auxilia na manutenção da massa muscular, mobilidade e equilíbrio, reduzindo a probabilidade de lesões.

Atenção: interrompa a atividade imediatamente ao sentir dor. Em caso de lesões ou doenças crônicas, consulte um especialista antes de iniciar a prática.

Execução Técnica

Swings com kettlebell ou halter: Ativa glúteos, isquiotibiais, core, costas e ombros. O movimento explosivo do quadril eleva a frequência cardíaca através da cadeia posterior. Mantenha os pés firmes no chão; a carga deve ser distribuída horizontalmente pelos quadris e core, evitando a pressão vertical nas articulações.

Ativa glúteos, isquiotibiais, core, costas e ombros. O movimento explosivo do quadril eleva a frequência cardíaca através da cadeia posterior. Mantenha os pés firmes no chão; a carga deve ser distribuída horizontalmente pelos quadris e core, evitando a pressão vertical nas articulações. Bear Crawl "Waves" (Ondas): Trabalha ombros, peito, core, quadríceps e punhos. O movimento sincronizado dos membros superiores e inferiores simula a mecânica do sprint e desenvolve a mobilidade da coluna. O apoio em quatro pontos elimina o impacto nos joelhos e tornozelos.

Trabalha ombros, peito, core, quadríceps e punhos. O movimento sincronizado dos membros superiores e inferiores simula a mecânica do sprint e desenvolve a mobilidade da coluna. O apoio em quatro pontos elimina o impacto nos joelhos e tornozelos. Thrusters: Combina o agachamento com o desenvolvimento (press) acima da cabeça. É um exercício metabólico para todo o corpo. A elevação da frequência cardíaca ocorre pelo movimento fluido e potente de grandes massas musculares, sem a necessidade de saltos.

Combina o agachamento com o desenvolvimento (press) acima da cabeça. É um exercício metabólico para todo o corpo. A elevação da frequência cardíaca ocorre pelo movimento fluido e potente de grandes massas musculares, sem a necessidade de saltos. Skater Steps (Passos Laterais): Foco no glúteo médio, coxas e estabilizadores. O trabalho no plano lateral melhora a coordenação e protege os joelhos. Para evitar impacto, substitua o salto por passos laterais fluidos, mantendo os joelhos levemente flexionados.

Foco no glúteo médio, coxas e estabilizadores. O trabalho no plano lateral melhora a coordenação e protege os joelhos. Para evitar impacto, substitua o salto por passos laterais fluidos, mantendo os joelhos levemente flexionados. Elevação de Joelhos com Resistência: Imita a mecânica da corrida, fortalecendo coxas e glúteos. Utilize uma faixa elástica nos pés ou prenda o pé em um kettlebell para criar tensão. Manter uma perna como apoio fixo remove o efeito de impacto do solo.

Estrutura do Treino: EMOM 25 Minutos

O formato EMOM (Every Minute On the Minute) consiste em iniciar o exercício exatamente no começo de cada minuto. Após completar as repetições, o tempo restante do minuto é utilizado para descanso. Ao iniciar o novo minuto, passa-se para o próximo exercício.

Sequência do ciclo:

Minuto 1: 12-15 swings

Minuto 2: 12-15 "waves" (bear crawl)

Minuto 3: 10-12 thrusters

Minuto 4: 20 passos de "skater"

Minuto 5: 8-10 elevações de joelhos por lado

O treino totaliza 5 rounds.

Organização e Equipamento

Utilize halteres ajustáveis, kettlebells ou elásticos. Escolha cargas que permitam manter a velocidade de execução, mas que apresentem desafio físico. O intervalo de descanso entre os exercícios deve situar-se entre 10 e 15 segundos. Mantenha o core tensionado e priorize a técnica durante todo o percurso.