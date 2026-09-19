Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Esteira ou musculação: qual a melhor escolha para o seu tipo de corpo?

Fitness

A escolha entre a esteira e a musculação não deve ser baseada em tendências, mas no biotipo corporal. O equilíbrio entre esses estímulos evita a flacidez e mantém o metabolismo ativo mesmo nos dias de descanso.

Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)
Photo: https://unsplash.com by Intenza Fitness is licensed under Free
Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)

Diferenças entre cardio e treino de força

O exercício cardiovascular queima energia imediata: uma hora de corrida ou ciclismo pode consumir até 700 kcal. No entanto, esse impacto no metabolismo termina logo após a atividade. O uso exclusivo de cardio pode reduzir medidas, mas frequentemente compromete o tônus da pele devido à falta de suporte muscular.

"O valor do trabalho com pesos está no efeito residual. O corpo continua gastando recursos para recuperar as fibras musculares por até dois dias após a sessão", explica o personal trainer Artëm Kiselyov.

A musculação cria a base para o emagrecimento sustentável. Como os músculos são tecidos metabolicamente caros, quanto maior a massa magra, maior o gasto calórico em repouso. A execução técnica correta é indispensável para evitar sobrecarga nas articulações.

Estratégias por tipo físico

Ectomorfos (estrutura óssea fina e metabolismo rápido): Devem limitar o cardio para evitar a perda excessiva de massa muscular. O foco principal são os pesos, duas a três vezes por semana, mantendo caminhadas ou corridas leves apenas para a saúde cardiovascular.

"Para quem tem tendência a ganhar peso rapidamente, a estratégia muda. Endomorfos precisam de mais movimento de baixa e média intensidade para gerar déficit energético", observa o treinador de treinamento funcional Maksim Egorov.

Endomorfos (estrutura densa): Beneficiam-se de musculação para tônus combinada com sessões frequentes de cardio para aumentar o gasto calórico.

Mesomorfos (estrutura atlética): Respondem rápido a qualquer estímulo. A melhor abordagem é a alternância de cargas e a variação de ciclos para evitar a estagnação dos resultados.

Como combinar as modalidades

Para eliminar gordura preservando a definição muscular, a musculação deve ocupar entre 50% e 70% do planejamento. O cardio entra como complemento, sendo a caminhada inclinada ou o treinamento intervalado opções que evitam picos excessivos de cortisol.

"O descanso é fundamental. Os músculos crescem e a gordura é eliminada durante o repouso e o sono, não durante o exercício", enfatiza o treinador de preparação de força Dmitriy Mironov.

O cronograma semanal deve prever de um a dois dias de descanso total. Esse intervalo é crucial para quem tem idade avançada, pois a recuperação dos tecidos é mais lenta. Reduzir a intensidade ao primeiro sinal de dor articular é a medida necessária para manter a consistência dos treinos a longo prazo.

Dúvidas comuns

É possível emagrecer apenas com cardio? Sim, o peso cai devido ao déficit calórico, mas a composição corporal pode ser insatisfatória, já que a perda de massa muscular deixa o corpo menos definido.

Qual a frequência ideal de musculação? Para manutenção e queima de gordura, duas a três sessões semanais são suficientes, desde que foquem nos grandes grupos musculares.

Qual o melhor cardio para queimar gordura? O treinamento intervalado (HIIT) ou a caminhada rápida são indicados por serem menos desgastantes para o sistema psíquico e articulações do que a corrida monótona.

O que fazer quando o peso estabiliza? Isso indica adaptação do corpo. A solução é alterar o estímulo, introduzindo novos exercícios ou aumentando o tempo de caminhadas para reativar o metabolismo.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Ciência
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Casa, Reforma e Imóveis
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mulher
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mais populares
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China

O novo sedã da Geely aposta em uma lógica rara no segmento: prioridade elétrica no uso urbano, grande porte e cabine recheada de tecnologia.

Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Plantas que substituem a petúnia com menos manutenção no jardim
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
últimos materiais
Automação de drones reduz dependência logística em jazidas do Ártico e Sibéria
Acompanhamento individualizado detecta 100% dos cânceres de mama em estágio inicial em mulheres com mutações genéticas
Esteira ou musculação: qual a melhor escolha para o seu tipo de corpo?
Moeda rara e fragmentada revela práticas financeiras do século XI em Novgorod
Redes neurais auxiliam diagnóstico por imagem em áreas remotas da Chukotka
O sinal químico que faz o gerânio parar de crescer folhas e florescer
Morador de Sacalina reconstrói tradições russas para combater perda de costumes locais
Margot Robbie resgata o corte flip dos anos 60
A alternativa ao gramado: como criar um jardim de baixa manutenção
Tecnologia 3D cria centenas de córneas a partir de uma única doação humana
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.