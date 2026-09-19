Esteira ou musculação: qual a melhor escolha para o seu tipo de corpo?

A escolha entre a esteira e a musculação não deve ser baseada em tendências, mas no biotipo corporal. O equilíbrio entre esses estímulos evita a flacidez e mantém o metabolismo ativo mesmo nos dias de descanso.

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Diferenças entre cardio e treino de força

O exercício cardiovascular queima energia imediata: uma hora de corrida ou ciclismo pode consumir até 700 kcal. No entanto, esse impacto no metabolismo termina logo após a atividade. O uso exclusivo de cardio pode reduzir medidas, mas frequentemente compromete o tônus da pele devido à falta de suporte muscular.

"O valor do trabalho com pesos está no efeito residual. O corpo continua gastando recursos para recuperar as fibras musculares por até dois dias após a sessão", explica o personal trainer Artëm Kiselyov.

A musculação cria a base para o emagrecimento sustentável. Como os músculos são tecidos metabolicamente caros, quanto maior a massa magra, maior o gasto calórico em repouso. A execução técnica correta é indispensável para evitar sobrecarga nas articulações.

Estratégias por tipo físico

Ectomorfos (estrutura óssea fina e metabolismo rápido): Devem limitar o cardio para evitar a perda excessiva de massa muscular. O foco principal são os pesos, duas a três vezes por semana, mantendo caminhadas ou corridas leves apenas para a saúde cardiovascular.

"Para quem tem tendência a ganhar peso rapidamente, a estratégia muda. Endomorfos precisam de mais movimento de baixa e média intensidade para gerar déficit energético", observa o treinador de treinamento funcional Maksim Egorov.

Endomorfos (estrutura densa): Beneficiam-se de musculação para tônus combinada com sessões frequentes de cardio para aumentar o gasto calórico.

Mesomorfos (estrutura atlética): Respondem rápido a qualquer estímulo. A melhor abordagem é a alternância de cargas e a variação de ciclos para evitar a estagnação dos resultados.

Como combinar as modalidades

Para eliminar gordura preservando a definição muscular, a musculação deve ocupar entre 50% e 70% do planejamento. O cardio entra como complemento, sendo a caminhada inclinada ou o treinamento intervalado opções que evitam picos excessivos de cortisol.

"O descanso é fundamental. Os músculos crescem e a gordura é eliminada durante o repouso e o sono, não durante o exercício", enfatiza o treinador de preparação de força Dmitriy Mironov.

O cronograma semanal deve prever de um a dois dias de descanso total. Esse intervalo é crucial para quem tem idade avançada, pois a recuperação dos tecidos é mais lenta. Reduzir a intensidade ao primeiro sinal de dor articular é a medida necessária para manter a consistência dos treinos a longo prazo.

Dúvidas comuns

É possível emagrecer apenas com cardio? Sim, o peso cai devido ao déficit calórico, mas a composição corporal pode ser insatisfatória, já que a perda de massa muscular deixa o corpo menos definido.

Qual a frequência ideal de musculação? Para manutenção e queima de gordura, duas a três sessões semanais são suficientes, desde que foquem nos grandes grupos musculares.

Qual o melhor cardio para queimar gordura? O treinamento intervalado (HIIT) ou a caminhada rápida são indicados por serem menos desgastantes para o sistema psíquico e articulações do que a corrida monótona.

O que fazer quando o peso estabiliza? Isso indica adaptação do corpo. A solução é alterar o estímulo, introduzindo novos exercícios ou aumentando o tempo de caminhadas para reativar o metabolismo.