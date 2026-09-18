Travou na evolução da força? O segredo está na descida do peso

Para superar platôs de força e fortalecer tecidos conectivos, é preciso olhar além do aumento de carga. A fase excêntrica — o momento de descida do peso — oferece um potencial de crescimento superior ao movimento de subida, melhorando o controle neuromuscular e preparando tendões para cargas elevadas.

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A mecânica do movimento

A contração excêntrica ocorre quando a carga externa supera a força muscular, forçando as fibras a se alongarem sob tensão. Esse processo ativa as proteínas titinas, que funcionam como molas moleculares. O alongamento sob carga gera microlesões nas fibras, o que sinaliza ao corpo a necessidade de supercompensação.

Diferente da fase concêntrica (subida), a fase negativa recruta mais fibras lentas e fortalece os tecidos conjuntivos. Isso torna os tendões mais elásticos e treina o sistema nervoso para estabilizar as articulações nos pontos críticos da amplitude.

Segundo o treinador de força Dmitry Mironov, focar na excêntrica permite manipular cargas entre 20% e 40% acima do máximo para uma repetição (1RM), gerando um estímulo para o sistema nervoso impossível de alcançar em repetições convencionais.

Estratégias de aplicação

Para extrair resultados, a descida lenta deve seguir métodos específicos:

Negativo acentuado: Subida em 1 segundo e descida em 4 a 5 segundos. Foco em hipertrofia.

Subida em 1 segundo e descida em 4 a 5 segundos. Foco em hipertrofia. Negativos puros: Controle do peso apenas na fase de descida, utilizando cargas acima do limite de subida. Foco em força máxima.

Controle do peso apenas na fase de descida, utilizando cargas acima do limite de subida. Foco em força máxima. Acento unilateral: Execução da descida com apenas um braço ou perna. Foco na correção de assimetrias.

Execução passo a passo

1. Carga: Escolha um peso que permita de 8 a 10 repetições com técnica perfeita.

2. Controle: Após a subida energética, desça o equipamento de forma suave, contando até quatro. Mantenha a tensão muscular constante, sem relaxar no ponto final inferior.

3. Limite: Interrompa a série quando o tempo de descida começar a acelerar involuntariamente, sinalizando a fadiga muscular.

Recuperação e segurança

O trabalho excêntrico intenso exige um intervalo maior entre sessões, variando de 72 a 96 horas, pois a recuperação das microlesões é mais lenta. Em exercícios com compressão axial na coluna, o uso de um parceiro para segurança é indispensável.

Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia, pontua que esse método é base para a reabilitação de tendinopatias, pois estimula a síntese de colágeno nos tendões com mais eficiência do que cargas estáticas.

Diretrizes práticas

Frequência: Não deve ser praticado diariamente para evitar o overtraining. O ideal é que o método represente, no máximo, 30% do volume total do treino.

Apoio: Se a carga exceder 100% do limite máximo, a presença de um parceiro é obrigatória para realizar a fase de subida e evitar acidentes.

Progressão para iniciantes: O treinador Artem Kiselev recomenda que quem está começando utilize descidas de dois segundos, aumentando o tempo sob tensão gradualmente para evitar dores musculares excessivas (DOMS).