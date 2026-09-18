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Travou na evolução da força? O segredo está na descida do peso

Fitness

Para superar platôs de força e fortalecer tecidos conectivos, é preciso olhar além do aumento de carga. A fase excêntrica — o momento de descida do peso — oferece um potencial de crescimento superior ao movimento de subida, melhorando o controle neuromuscular e preparando tendões para cargas elevadas.

Гантели на полу тренажерного зала
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A mecânica do movimento

A contração excêntrica ocorre quando a carga externa supera a força muscular, forçando as fibras a se alongarem sob tensão. Esse processo ativa as proteínas titinas, que funcionam como molas moleculares. O alongamento sob carga gera microlesões nas fibras, o que sinaliza ao corpo a necessidade de supercompensação.

Diferente da fase concêntrica (subida), a fase negativa recruta mais fibras lentas e fortalece os tecidos conjuntivos. Isso torna os tendões mais elásticos e treina o sistema nervoso para estabilizar as articulações nos pontos críticos da amplitude.

Segundo o treinador de força Dmitry Mironov, focar na excêntrica permite manipular cargas entre 20% e 40% acima do máximo para uma repetição (1RM), gerando um estímulo para o sistema nervoso impossível de alcançar em repetições convencionais.

Estratégias de aplicação

Para extrair resultados, a descida lenta deve seguir métodos específicos:

  • Negativo acentuado: Subida em 1 segundo e descida em 4 a 5 segundos. Foco em hipertrofia.
  • Negativos puros: Controle do peso apenas na fase de descida, utilizando cargas acima do limite de subida. Foco em força máxima.
  • Acento unilateral: Execução da descida com apenas um braço ou perna. Foco na correção de assimetrias.

Execução passo a passo

1. Carga: Escolha um peso que permita de 8 a 10 repetições com técnica perfeita.

2. Controle: Após a subida energética, desça o equipamento de forma suave, contando até quatro. Mantenha a tensão muscular constante, sem relaxar no ponto final inferior.

3. Limite: Interrompa a série quando o tempo de descida começar a acelerar involuntariamente, sinalizando a fadiga muscular.

Recuperação e segurança

O trabalho excêntrico intenso exige um intervalo maior entre sessões, variando de 72 a 96 horas, pois a recuperação das microlesões é mais lenta. Em exercícios com compressão axial na coluna, o uso de um parceiro para segurança é indispensável.

Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia, pontua que esse método é base para a reabilitação de tendinopatias, pois estimula a síntese de colágeno nos tendões com mais eficiência do que cargas estáticas.

Diretrizes práticas

Frequência: Não deve ser praticado diariamente para evitar o overtraining. O ideal é que o método represente, no máximo, 30% do volume total do treino.

Apoio: Se a carga exceder 100% do limite máximo, a presença de um parceiro é obrigatória para realizar a fase de subida e evitar acidentes.

Progressão para iniciantes: O treinador Artem Kiselev recomenda que quem está começando utilize descidas de dois segundos, aumentando o tempo sob tensão gradualmente para evitar dores musculares excessivas (DOMS).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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