Travou na evolução da força? O segredo está na descida do peso

Para superar platôs de força e fortalecer tecidos conectivos, é preciso olhar além do aumento de carga. A fase excêntrica — o momento de descida do peso — oferece um potencial de crescimento superior ao movimento de subida, melhorando o controle neuromuscular e preparando tendões para cargas elevadas.
A contração excêntrica ocorre quando a carga externa supera a força muscular, forçando as fibras a se alongarem sob tensão. Esse processo ativa as proteínas titinas, que funcionam como molas moleculares. O alongamento sob carga gera microlesões nas fibras, o que sinaliza ao corpo a necessidade de supercompensação.
Diferente da fase concêntrica (subida), a fase negativa recruta mais fibras lentas e fortalece os tecidos conjuntivos. Isso torna os tendões mais elásticos e treina o sistema nervoso para estabilizar as articulações nos pontos críticos da amplitude.
Segundo o treinador de força Dmitry Mironov, focar na excêntrica permite manipular cargas entre 20% e 40% acima do máximo para uma repetição (1RM), gerando um estímulo para o sistema nervoso impossível de alcançar em repetições convencionais.
Para extrair resultados, a descida lenta deve seguir métodos específicos:
1. Carga: Escolha um peso que permita de 8 a 10 repetições com técnica perfeita.
2. Controle: Após a subida energética, desça o equipamento de forma suave, contando até quatro. Mantenha a tensão muscular constante, sem relaxar no ponto final inferior.
3. Limite: Interrompa a série quando o tempo de descida começar a acelerar involuntariamente, sinalizando a fadiga muscular.
O trabalho excêntrico intenso exige um intervalo maior entre sessões, variando de 72 a 96 horas, pois a recuperação das microlesões é mais lenta. Em exercícios com compressão axial na coluna, o uso de um parceiro para segurança é indispensável.
Andrey Solovyov, instrutor de fisioterapia, pontua que esse método é base para a reabilitação de tendinopatias, pois estimula a síntese de colágeno nos tendões com mais eficiência do que cargas estáticas.
Frequência: Não deve ser praticado diariamente para evitar o overtraining. O ideal é que o método represente, no máximo, 30% do volume total do treino.
Apoio: Se a carga exceder 100% do limite máximo, a presença de um parceiro é obrigatória para realizar a fase de subida e evitar acidentes.
Progressão para iniciantes: O treinador Artem Kiselev recomenda que quem está começando utilize descidas de dois segundos, aumentando o tempo sob tensão gradualmente para evitar dores musculares excessivas (DOMS).
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.