Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O detalhe nos braços que dita a cadência e a economia de energia ao correr

Fitness

A movimentação dos braços na corrida atua no equilíbrio, na cadência e no consumo energético. Manter os cotovelos em um ângulo próximo a 90°, as mãos relaxadas e o movimento alinhado ao tronco reduz o desgaste físico.

Ходьба
Photo: ru.freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

A função dos braços no ritmo da corrida

Durante a passada, quando a perna avança, ocorre uma rotação natural do tronco e da pelve. O movimento oposto do braço compensa esse torque, estabilizando o corpo.

A ausência dessa compensação gera oscilações laterais que consomem energia sem gerar deslocamento frontal. Além disso, a frequência dos braços dita a cadência das pernas: acelerar o movimento dos braços induz o corpo a aumentar o ritmo, recurso utilizado principalmente em sprints finais.

"A corrida é um movimento integrado onde os braços funcionam como um metrônomo. Tensões nos ombros frequentemente limitam a expansão do diafragma, prejudicando a respiração", afirma o personal trainer Artem Kiselev.

Técnica básica e controle postural

O ponto de referência é o ângulo de 90° no cotovelo. Embora essa amplitude varie levemente durante o ciclo da passada, a extensão total do braço ou um ângulo excessivamente fechado geram tensão desnecessária. Os braços devem oscilar paralelamente ao corpo, sem cruzar a linha média do tronco para evitar rotações excessivas do eixo central.

As mãos devem permanecer soltas. Punhos cerrados transferem a tensão para os antebraços, ombros e pescoço, antecipando a fadiga muscular.

"A liberdade de movimento começa nas mãos. Quem não relaxa a palma da mão tende a elevar os ombros em direção às orelhas, tornando a corrida mais pesada já na metade do percurso", explica o instrutor Pavel Kuznetsov.

Exercícios para ajuste técnico

  • Corrida estacionária: 30 a 40 segundos de corrida no lugar, focando exclusivamente no relaxamento dos ombros e no ângulo do cotovelo.
  • Contraste: Alternar trechos de corrida com punhos cerrados e trechos com mãos totalmente relaxadas para diferenciar a sensação de tensão.
  • Isolamento: Correr distâncias curtas (15-20 metros) com as mãos nas costas. Ao liberar os braços, a diferença na estabilidade e leveza do movimento torna-se evidente.
Sintoma Causa Técnica
Tensão no pescoço Ombros elevados
Rotação excessiva do tronco Braços cruzando a linha média do corpo
Peso nos antebraços Mãos cerradas

Erros comuns na execução

Um erro frequente é levar as mãos em direção ao ombro oposto, o que gera giros desnecessários e gasto energético inútil. Outro ponto crítico é o uso de smartphones nas mãos: o objeto altera a amplitude de um dos braços, criando assimetria mecânica que pode gerar desconforto na região lombar e nos quadris.

"A carga deve ser uniforme. Segurar um celular ou garrafa em apenas uma mão altera a biomecânica. O uso de cintos esportivos ou coletes é a alternativa para liberar as mãos", pontua o treinador de treinamento funcional Maxim Egorov.

Em subidas, a passividade dos braços é comum entre iniciantes. Aumentar a amplitude e a intensidade do movimento dos braços em aclives ajuda a compensar a carga nas pernas e a manter a velocidade.

FAQ: Perguntas Frequentes

Iniciantes devem focar nos braços?
Sim. Estabelecer a técnica correta desde o início evita o desperdício de energia.

Quando os resultados aparecem?
A sensação de leveza surge após algumas sessões de treino consciente, focando no relaxamento de ombros e mãos.

Posso correr com o celular na mão?
Não é recomendado devido à assimetria. Use acessórios como braçadeiras ou cintos.

Como verificar minha técnica?
Grave vídeos de si mesmo lateralmente e de frente para analisar a simetria e a presença de rotações excessivas do tronco.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Franja longa: como moldar o cabelo em casa sem ir ao salão
Mulher
Franja longa: como moldar o cabelo em casa sem ir ao salão
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Casa, Reforma e Imóveis
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Loafers: o calçado versátil que equilibra conforto e elegância no outono
Mulher
Loafers: o calçado versátil que equilibra conforto e elegância no outono
Mais populares
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE

A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.

França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
últimos materiais
O detalhe nos braços que dita a cadência e a economia de energia ao correr
Causas da diarreia canina: de intolerâncias alimentares a patologias graves
Gasolina em Portugal torna-se a 7ª mais taxada da UE face a cortes em Espanha
Frango com bacon e queijo feta: o toque do vinho branco que equilibra o sabor
Análise da Marsh Portugal prevê abrandamento na subida dos salários
Dieta e exercícios não impedem infarto em casos de colesterol genético
Moçambique define novas regras para combater a fome até 2030
Clematis flammula: a trepadeira de crescimento rápido com aroma de mel
Volvo XC90 2028 dobra autonomia elétrica com nova bateria
Como alimentar gatas castradas para evitar problemas de saúde sistêmicos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.