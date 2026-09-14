Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos

Existe uma diferença fundamental entre flexibilidade e mobilidade. Enquanto a flexibilidade é a capacidade passiva do músculo de se alongar, a mobilidade é a habilidade de controlar a articulação em toda a sua amplitude de movimento. Sem mobilidade, a força é limitada: articulações travadas impedem a execução correta de agachamentos ou supinos.
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Alongamento
O sedentarismo e o envelhecimento reduzem essa liberdade articular, resultando em rigidez crônica, dores lombares e maior risco de lesões. Para recuperar a função do corpo, não basta alongar; é preciso movimentar a articulação.
Jen Rulon, especialista em cinesiologia e atleta de Ironman, propõe um ciclo de exercícios indicado para qualquer idade, especialmente a partir dos 40 anos, para ser realizado de 2 a 3 vezes por semana.
Ponte de Glúteo (10-15 repetições)
Objetivo: Abrir a parte frontal das coxas e reposicionar a pelve, combatendo os efeitos de longos períodos sentado.
Deite-se de costas com os pés no chão, afastados na largura dos quadris.
Pressione a lombar contra o colchonete, contraindo o abdômen.
Empurre os calcanhares para elevar a pelve até formar uma linha reta entre ombros, quadris e joelhos.
Segure no topo por alguns segundos, contraindo os glúteos, e desça lentamente.
Escorpião (60 segundos por lado)
Objetivo: Mobilização dinâmica dos quadris, coluna lombar e região torácica.
Deite-se de bruços com os braços abertos (posição em T) e a testa no chão.
Dobre a perna esquerda no joelho em um ângulo de 90 graus.
Use o glúteo para levar o calcanhar esquerdo através do corpo em direção à mão direita.
Permita que o tronco gire, mantendo ambos os ombros colados ao solo.
Retorne suavemente à posição inicial.
Postura do Pombo (60 segundos por lado)
Objetivo: Atuar nos rotadores profundos e flexores do quadril, reduzindo a pressão na região lombar.
Em posição de quatro apoios, traga o joelho direito para a frente, posicionando-o atrás do pulso direito.
Mantenha a canela em diagonal e estenda a perna esquerda para trás, com a coxa encostada no chão.
Mantenha a pelve alinhada, sem inclinar para o lado direito.
Endireite as costas e desça o tronco suavemente sobre os antebraços, respirando profundamente.
Gato-Vaca (10-15 repetições)
Objetivo: Mobilizar a coluna através de movimentos de flexão e extensão, eliminando a rigidez dorsal.
Fique em quatro apoios, com os pulsos sob os ombros e joelhos sob os quadris.
Vaca: Inspire, arqueie a lombar para baixo e direcione o cóccix e o olhar para cima, mantendo os ombros baixos.
Gato: Expire, arredonde a coluna para cima, encostando o queixo no peito e empurrando as escápulas em direção ao teto.
Execute o movimento de forma fluida, sentindo cada segmento da coluna.
Transição 90/90 (10-15 repetições por lado)
Objetivo: Trabalhar a rotação interna e externa do quadril.
Sente-se no chão e dobre as pernas de modo que o quadril e a canela direita formem um ângulo de 90°, com a perna esquerda dobrada perpendicularmente à direita.
Mantenha a coluna ereta, evitando apoiar as mãos no chão se possível.
Levante o joelho esquerdo e gire as pernas para o lado oposto, preservando os ângulos de 90°.
Pause por um segundo e retorne à posição anterior.