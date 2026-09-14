Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
FMI alerta Portugal para integrar riscos climáticos na gestão financeira do Estado
As casas apertadas tornaram-se a norma: os donos são instruídos sobre como acomodar animais de estimação em espaços compactos sem perder o conforto
Não é um desporto, é magia: como caminhar regularmente reduz medidas da sua barriga
Rotina de cuidados de pele em 2 passos: Dezenas de séruns são ultrapassados ​​por dois produtos que já tem no armário
Os carros elétricos já não são surpresa: a Xiaomi construiu algo incrível no tejadilho do seu novo SUV
A velha Hollywood está de volta: como recriar os vibrantes reflexos vermelhos de Anne Hathaway
Manter o equilíbrio não o vai proteger de uma queda: 5 exercícios que treinam a reação do seu corpo
O Universo está a perder brilho rapidamente: porque é que o combustível cósmico maciço está a deixar de alimentar as estrelas?

Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos

Fitness

Existe uma diferença fundamental entre flexibilidade e mobilidade. Enquanto a flexibilidade é a capacidade passiva do músculo de se alongar, a mobilidade é a habilidade de controlar a articulação em toda a sua amplitude de movimento. Sem mobilidade, a força é limitada: articulações travadas impedem a execução correta de agachamentos ou supinos.

Alongamento
Photo: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Alongamento

O sedentarismo e o envelhecimento reduzem essa liberdade articular, resultando em rigidez crônica, dores lombares e maior risco de lesões. Para recuperar a função do corpo, não basta alongar; é preciso movimentar a articulação.

Jen Rulon, especialista em cinesiologia e atleta de Ironman, propõe um ciclo de exercícios indicado para qualquer idade, especialmente a partir dos 40 anos, para ser realizado de 2 a 3 vezes por semana.

Ponte de Glúteo (10-15 repetições)

Objetivo: Abrir a parte frontal das coxas e reposicionar a pelve, combatendo os efeitos de longos períodos sentado.

  • Deite-se de costas com os pés no chão, afastados na largura dos quadris.
  • Pressione a lombar contra o colchonete, contraindo o abdômen.
  • Empurre os calcanhares para elevar a pelve até formar uma linha reta entre ombros, quadris e joelhos.
  • Segure no topo por alguns segundos, contraindo os glúteos, e desça lentamente.

Escorpião (60 segundos por lado)

Objetivo: Mobilização dinâmica dos quadris, coluna lombar e região torácica.

  • Deite-se de bruços com os braços abertos (posição em T) e a testa no chão.
  • Dobre a perna esquerda no joelho em um ângulo de 90 graus.
  • Use o glúteo para levar o calcanhar esquerdo através do corpo em direção à mão direita.
  • Permita que o tronco gire, mantendo ambos os ombros colados ao solo.
  • Retorne suavemente à posição inicial.

Postura do Pombo (60 segundos por lado)

Objetivo: Atuar nos rotadores profundos e flexores do quadril, reduzindo a pressão na região lombar.

  • Em posição de quatro apoios, traga o joelho direito para a frente, posicionando-o atrás do pulso direito.
  • Mantenha a canela em diagonal e estenda a perna esquerda para trás, com a coxa encostada no chão.
  • Mantenha a pelve alinhada, sem inclinar para o lado direito.
  • Endireite as costas e desça o tronco suavemente sobre os antebraços, respirando profundamente.

Gato-Vaca (10-15 repetições)

Objetivo: Mobilizar a coluna através de movimentos de flexão e extensão, eliminando a rigidez dorsal.

  • Fique em quatro apoios, com os pulsos sob os ombros e joelhos sob os quadris.
  • Vaca: Inspire, arqueie a lombar para baixo e direcione o cóccix e o olhar para cima, mantendo os ombros baixos.
  • Gato: Expire, arredonde a coluna para cima, encostando o queixo no peito e empurrando as escápulas em direção ao teto.
  • Execute o movimento de forma fluida, sentindo cada segmento da coluna.

Transição 90/90 (10-15 repetições por lado)

Objetivo: Trabalhar a rotação interna e externa do quadril.

  • Sente-se no chão e dobre as pernas de modo que o quadril e a canela direita formem um ângulo de 90°, com a perna esquerda dobrada perpendicularmente à direita.
  • Mantenha a coluna ereta, evitando apoiar as mãos no chão se possível.
  • Levante o joelho esquerdo e gire as pernas para o lado oposto, preservando os ângulos de 90°.
  • Pause por um segundo e retorne à posição anterior.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Mulher
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Mulher
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Brasil adota modelo do agronegócio para blindar turismo contra mudanças políticas
Turismo
Brasil adota modelo do agronegócio para blindar turismo contra mudanças políticas
Mais populares
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca

A marca alemã resgatou um nome clássico para um projeto que prioriza a economia de energia e a praticidade no uso diário dentro das cidades.

Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Os carros elétricos já não são surpresa: a Xiaomi construiu algo incrível no tejadilho do seu novo SUV
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manicure com protetor solar: como conseguir um efeito de lente nas unhas
Moçambique procura investimento da Coreia do Sul para industrializar recursos
Preço do combustível impulsiona busca por carros elétricos nos EUA
Preço do combustível impulsiona busca por carros elétricos nos EUA
últimos materiais
Está a alongar, mas não está a ganhar mais flexibilidade? Eis 5 exercícios para uma verdadeira mobilidade após os 40 anos
As casas apertadas tornaram-se a norma: os donos são instruídos sobre como acomodar animais de estimação em espaços compactos sem perder o conforto
Não é um desporto, é magia: como caminhar regularmente reduz medidas da sua barriga
Rotina de cuidados de pele em 2 passos: Dezenas de séruns são ultrapassados ​​por dois produtos que já tem no armário
Os carros elétricos já não são surpresa: a Xiaomi construiu algo incrível no tejadilho do seu novo SUV
A velha Hollywood está de volta: como recriar os vibrantes reflexos vermelhos de Anne Hathaway
Manter o equilíbrio não o vai proteger de uma queda: 5 exercícios que treinam a reação do seu corpo
O Universo está a perder brilho rapidamente: porque é que o combustível cósmico maciço está a deixar de alimentar as estrelas?
Filé mignon suíno com maçãs caramelizadas: a combinação que realça o sabor da carne
Infecção por Vibrio vulnificus pode ser fatal em até 48 horas sem tratamento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.