Respire e perca peso: estes 3 exercícios trabalham músculos que nem imaginava que tinha

Muitas pessoas passam horas fazendo abdominais ou seguindo dietas restritivas sem conseguir a barriga chapada. O erro comum é focar apenas nos músculos superficiais e ignorar a musculatura profunda e o diafragma, que raramente são ativados nos exercícios convencionais.
O foco excessivo no reto abdominal (os "gominhos") deixa de lado o músculo transverso. É ele quem funciona como uma cinta natural, mantendo a parede abdominal firme e evitando que a barriga fique projetada para a frente. Exercícios respiratórios ativam o diafragma e as camadas profundas, criando estabilidade para a coluna.
"A respiração abdominal não serve apenas para relaxar; é uma ferramenta para melhorar a postura e o tônus. Muitas vezes, a barriga saltada não é gordura, mas fraqueza dos estabilizadores profundos, que não são fortalecidos por elevações clássicas de tronco", explica a instrutora de Pilates Marina Guseva em conversa com a Pravda. Ru.
Essa abordagem corrige falhas em treinos caseiros e estimula a drenagem linfática, o que ajuda a reduzir a retenção de líquidos e a diminuir a circunferência da cintura.
Estes exercícios não exigem equipamentos e podem ser feitos em poucos minutos diários.
1. "Mola"
Fique de pé com as mãos na cintura e realize rotações circulares com a pelve.
Este movimento ativa o assoalho pélvico e os glúteos, melhorando a circulação na região pélvica.
"Não prenda a respiração. O ciclo fluido de inspiração e expiração sincroniza o diafragma com o transverso, ensinando os músculos a manterem o tônus mesmo em repouso", observa Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares, à Pravda. Ru.
2. Respiração com pressão
Coloque as palmas das mãos sobre a barriga.
Comece com 3 a 4 repetições e evolua até 15. É um treino de "cinta natural" mais focado na cintura do que levantamentos de peso excessivos.
3. "Terra e Céu"
Afaste os pés na largura dos ombros.
Faça 10 repetições. Além de tonificar a região, o exercício alonga o tronco, combatendo a má postura causada por longas horas sentado.
|Técnica
|Resultado esperado
|Mola
|Drenagem linfática e mobilidade pélvica
|Pressão manual
|Fortalecimento do transverso (barriga plana)
|Terra e Céu
|Ativação profunda e alongamento da coluna
|Regularidade
|Memória muscular e redução de medidas
Isso elimina a gordura abdominal sem dieta?
O método melhora o tônus muscular e a aparência da cintura, mas a queima de gordura subcutânea exige déficit calórico. O ideal é combinar a respiração com atividades cardiovasculares.
Quando vejo os primeiros resultados?
Com a prática diária, o aumento do tônus costuma ser perceptível em cerca de duas semanas. A barriga tende a parar de "estufar" excessivamente após as refeições.
Posso praticar logo após comer?
Não. Recomenda-se fazer esses exercícios em jejum ou 2 a 3 horas após a refeição para evitar desconfortos gastrointestinais e não interferir na digestão.
É seguro para iniciantes?
Sim. É uma das formas mais seguras de exercício, pois não sobrecarrega as articulações nem apresenta os riscos de lesões comuns em alongamentos agressivos ou treinos com carga.
Verificação especializada: Marina Guseva (instrutora de Pilates) e Pavel Kuznetsov (instrutor de treinos domiciliares).
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