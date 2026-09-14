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Respire e perca peso: estes 3 exercícios trabalham músculos que nem imaginava que tinha

Fitness

Muitas pessoas passam horas fazendo abdominais ou seguindo dietas restritivas sem conseguir a barriga chapada. O erro comum é focar apenas nos músculos superficiais e ignorar a musculatura profunda e o diafragma, que raramente são ativados nos exercícios convencionais.

Prática de respiração num ambiente calmo
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Prática de respiração num ambiente calmo

Por que o abdominal comum não resolve tudo

O foco excessivo no reto abdominal (os "gominhos") deixa de lado o músculo transverso. É ele quem funciona como uma cinta natural, mantendo a parede abdominal firme e evitando que a barriga fique projetada para a frente. Exercícios respiratórios ativam o diafragma e as camadas profundas, criando estabilidade para a coluna.

"A respiração abdominal não serve apenas para relaxar; é uma ferramenta para melhorar a postura e o tônus. Muitas vezes, a barriga saltada não é gordura, mas fraqueza dos estabilizadores profundos, que não são fortalecidos por elevações clássicas de tronco", explica a instrutora de Pilates Marina Guseva em conversa com a Pravda. Ru.

Essa abordagem corrige falhas em treinos caseiros e estimula a drenagem linfática, o que ajuda a reduzir a retenção de líquidos e a diminuir a circunferência da cintura.

Técnicas práticas para fazer em casa

Estes exercícios não exigem equipamentos e podem ser feitos em poucos minutos diários.

1. "Mola"
Fique de pé com as mãos na cintura e realize rotações circulares com a pelve.

  • Ao mover para a frente: inspire profundamente, expandindo o abdômen.
  • Ao mover para trás: expire com força, puxando o umbigo em direção à coluna.

Este movimento ativa o assoalho pélvico e os glúteos, melhorando a circulação na região pélvica.

"Não prenda a respiração. O ciclo fluido de inspiração e expiração sincroniza o diafragma com o transverso, ensinando os músculos a manterem o tônus mesmo em repouso", observa Pavel Kuznetsov, instrutor de treinos domiciliares, à Pravda. Ru.

2. Respiração com pressão
Coloque as palmas das mãos sobre a barriga.

  • Inspiração: estufe o abdômen, sentindo a resistência das mãos.
  • Expiração: pressione levemente com as mãos para ajudar a barriga a retrair mais profundamente.

Comece com 3 a 4 repetições e evolua até 15. É um treino de "cinta natural" mais focado na cintura do que levantamentos de peso excessivos.

3. "Terra e Céu"
Afaste os pés na largura dos ombros.

  • Subida: eleve os braços lentamente enquanto inspira e expande o abdômen.
  • Descida: expire e contraia o abdômen puxando-o para dentro.

Faça 10 repetições. Além de tonificar a região, o exercício alonga o tronco, combatendo a má postura causada por longas horas sentado.

Técnica Resultado esperado
Mola Drenagem linfática e mobilidade pélvica
Pressão manual Fortalecimento do transverso (barriga plana)
Terra e Céu Ativação profunda e alongamento da coluna
Regularidade Memória muscular e redução de medidas

Dúvidas frequentes

Isso elimina a gordura abdominal sem dieta?
O método melhora o tônus muscular e a aparência da cintura, mas a queima de gordura subcutânea exige déficit calórico. O ideal é combinar a respiração com atividades cardiovasculares.

Quando vejo os primeiros resultados?
Com a prática diária, o aumento do tônus costuma ser perceptível em cerca de duas semanas. A barriga tende a parar de "estufar" excessivamente após as refeições.

Posso praticar logo após comer?
Não. Recomenda-se fazer esses exercícios em jejum ou 2 a 3 horas após a refeição para evitar desconfortos gastrointestinais e não interferir na digestão.

É seguro para iniciantes?
Sim. É uma das formas mais seguras de exercício, pois não sobrecarrega as articulações nem apresenta os riscos de lesões comuns em alongamentos agressivos ou treinos com carga.

Verificação especializada: Marina Guseva (instrutora de Pilates) e Pavel Kuznetsov (instrutor de treinos domiciliares).

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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